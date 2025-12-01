Fútbol sala | Selección
Fabio Alvira, del Córdoba Futsal, entra en la prelista de España con Cecilio y Boyis
El meta blanquiverde, junto al cierre menciano y el ala montoreño, forman parte de la preselección de 30 jugadores de Jesús Velasco para los amistosos ante Serbia
El Córdoba Futsal vuelve a asomar en la órbita de la selección española. Si en la última tanda internacional ya dejó su sello con la presencia de Carlos Gómez (cedido por el Palma Futsal) en la prelista -aunque finalmente no llegó a entrar en la citación definitiva-, ahora ha sido el excelente momento de Fabio Alvira el que ha llamado la atención del seleccionador nacional absoluto, Jesús Velasco, que ha incluido al guardameta madrileño de 35 años en la prelista de 30 jugadores con vistas a la doble cita amistosa ante Serbia, prevista para los días 20 y 22 de diciembre. La lista final, compuesta por 14 futbolistas, se dará a conocer próximamente, en la recta final de preparación de España para el Europeo que arrancará en enero.
La llamada supone un reconocimiento al rendimiento del «12» blanquiverde, inmerso en su cuarto curso como blanquiverde y convertido en una pieza de fiabilidad en Vista Alegre. Su crecimiento, precisamente, ha coincidido con uno de los momentos más sólidos del conjunto cordobés, que pese al pasado revés ante el Noia (3-2) anda en plena pugna por clasificarse por primera vez en su historia a la Copa de España.
Boyis y Cecilio, en la prelista
De hecho, junto al veterano meta del Córdoba Patrimonio de la Humanidad -que ya fue internacional en el pasado-, se mantienen entre los elegidos dos clásicos de las convocatorias recientes: el cierre menciano Antonio Sánchez Tienda «Boyis» (Viña Albali Valdepeñas) y el ala montoreño Cecilio Morales (Movistar Inter).
Quien no figura en esta ocasión es el ala-cierre Bebe (ElPozo Murcia), otro de los representantes habituales de la provincia, que sí participó en la concentración del mes de noviembre para los amistosos frente a Italia.
