La España de Cris García golea a Marruecos y avanza a semifinales

La España de la cordobesa Cris García, guardameta del Roldán formada en el Deportivo Córdoba -y que volvió a quedarse sin minutos-, sigue sumando pasos firmes en el Mundial de Filipinas de fútbol sala femenino. El combinado nacional se metió en semifinales tras imponerse con autoridad a Marruecos por 6-1 en un duelo marcado por la exhibición goleadora de Irene Córdoba, autora de cuatro tantos.

El choque arrancó con una puesta en escena que dejó sin aliento a la selección marroquí. En apenas 14 segundos, Irene Córdoba abrió el marcador tras un desmarque eléctrico y una definición certera en el área. Y no hubo tiempo para el respiro: 15 segundos más tarde, la pívot española repitió la jugada, ganó la espalda a la defensa y firmó el segundo.

El vendaval español continuó. En el minuto dos, Córdoba completó su triplete llegando al segundo palo, un arranque demoledor que desató el entusiasmo de la afición española y dejó claras las intenciones del equipo de Clàudia Pons desde el inicio.

Marruecos intentó reaccionar sin demora, ajustando su defensa y apostando por el juego de cinco, fórmula que logró enfriar el ritmo de España y minimizar daños. En el minuto 13, Nadia Laftah aprovechó un balón suelto para recortar distancias. Pese al tanto, el grupo español mantuvo el control y la calma en todo momento.

Se amplía el correctivo

Antes del descanso, Irene Samper dispuso de un mano a mano que pudo haber ampliado la renta. No obstante, el protagonismo volvió a recaer -cómo no- en la madrileña Irene Córdoba, que a los 25 segundos de la segunda parte firmó su cuarto gol con un disparo raso que devolvió la tranquilidad al combinado nacional y obligó a Marruecos a redoblar su apuesta con el juego de cinco.

A partir de ahí, España se sostuvo con relativa tranquilidad, impidiendo que las africanas se acercasen en el resultado. Es más, el marcador siguió creciendo: Martita culminó una pared con María Sanz, mientras que Samper cerró la cuenta con un potente disparo desde fuera del área.

El 6-1 final certificó el billete español a semifinales, donde ya aguarda rival. La Roja conocerá su contrincante tras el duelo entre Brasil y Japón, fijado para este martes (13.30 horas).