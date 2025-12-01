Fútbol sala | Mundial femenino
La España de Cris García golea a Marruecos y avanza a semifinales
La guardameta cordobesa, formada en el Deportivo Córdoba y titular del Roldán, volvió a quedarse sin minutos en el triunfo del bloque de Clàudia Pons (6-1)
La España de la cordobesa Cris García, guardameta del Roldán formada en el Deportivo Córdoba -y que volvió a quedarse sin minutos-, sigue sumando pasos firmes en el Mundial de Filipinas de fútbol sala femenino. El combinado nacional se metió en semifinales tras imponerse con autoridad a Marruecos por 6-1 en un duelo marcado por la exhibición goleadora de Irene Córdoba, autora de cuatro tantos.
El choque arrancó con una puesta en escena que dejó sin aliento a la selección marroquí. En apenas 14 segundos, Irene Córdoba abrió el marcador tras un desmarque eléctrico y una definición certera en el área. Y no hubo tiempo para el respiro: 15 segundos más tarde, la pívot española repitió la jugada, ganó la espalda a la defensa y firmó el segundo.
El vendaval español continuó. En el minuto dos, Córdoba completó su triplete llegando al segundo palo, un arranque demoledor que desató el entusiasmo de la afición española y dejó claras las intenciones del equipo de Clàudia Pons desde el inicio.
Marruecos intentó reaccionar sin demora, ajustando su defensa y apostando por el juego de cinco, fórmula que logró enfriar el ritmo de España y minimizar daños. En el minuto 13, Nadia Laftah aprovechó un balón suelto para recortar distancias. Pese al tanto, el grupo español mantuvo el control y la calma en todo momento.
Se amplía el correctivo
Antes del descanso, Irene Samper dispuso de un mano a mano que pudo haber ampliado la renta. No obstante, el protagonismo volvió a recaer -cómo no- en la madrileña Irene Córdoba, que a los 25 segundos de la segunda parte firmó su cuarto gol con un disparo raso que devolvió la tranquilidad al combinado nacional y obligó a Marruecos a redoblar su apuesta con el juego de cinco.
A partir de ahí, España se sostuvo con relativa tranquilidad, impidiendo que las africanas se acercasen en el resultado. Es más, el marcador siguió creciendo: Martita culminó una pared con María Sanz, mientras que Samper cerró la cuenta con un potente disparo desde fuera del área.
El 6-1 final certificó el billete español a semifinales, donde ya aguarda rival. La Roja conocerá su contrincante tras el duelo entre Brasil y Japón, fijado para este martes (13.30 horas).
Ficha técnica
6 - España: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, María Sanz e Irene Córdoba -cinco inicial-, Noelia, Dany, Ceci, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez, Martita y Cristina.
1 - Marruecos: Bentaleb, Hajri, Demraoui, Zaid Alkilani y Laftah -cinco inicial-, Tahri, Drissi, Hady, Essafir, Tadlaoui, Korrych, Mourtaji, El Aoufi y Aasem.
Árbitras: Zari Fathi y Gelareh Nazemi (Irán). Amonestaron a la marroquí Hajri en el minuto 32.
Goles: 1-0, M.1. Irene Córdoba. 2-0, M.1: Irene Córdoba. 3-0, M.2: Irene Córdoba. 3-1, M.13: Laftah. 4-1, M.21. Irene Córdoba. 5-1, M.34: Martita. 6-1, M.37: Irene Samper.
Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de fútbol sala femenino celebrado en el PhilSports Arena de Manila.
