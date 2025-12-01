El Coto Córdoba y Fundación Cajasol unen fuerzas hasta 2026

El Coto Córdoba Club de Baloncesto y la Fundación Cajasol han firmado este jueves un convenio de colaboración para la temporada 2025-2026, un acuerdo que busca reforzar el desarrollo del proyecto deportivo y formativo del club cordobés. La firma tuvo lugar en la sede de la fundación y contó con la presencia de los presidentes de ambas entidades, Antonio Pulido y Rafael Blanco, respectivamente. El convenio se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, es decir, hasta finalizar el presente ejercicio.

El acuerdo contempla una aportación económica por parte de la Fundación Cajasol destinada íntegramente a actividades educativas, formativas y deportivas vinculadas al CCB en categorías no profesionales. En base al pacto, el club blanquiverde se compromete a emplear estos recursos exclusivamente en los fines previstos, centrando su uso en iniciativas relacionadas con el deporte base, la inclusión y la formación.

Durante el acto, ambos dirigentes incidieron en la importancia del acuerdo. Blanco destacó que «este acuerdo supone un impulso fundamental para nuestro proyecto formativo y social», mientras que Pulido subrayó la apuesta por «apoyar iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven valores esenciales». En este marco, detalló además que el equipo femenino senior pasará a denominarse Cajasol Córdoba Baloncesto Femenino, incorporando el logotipo de la Fundación Cajasol en su equipación, indumentaria técnica y contenidos digitales.

La visibilidad de la fundación también se ampliará en otros ámbitos. Su imagen aparecerá en las camisetas de juego y calentamiento del equipo femenino y del masculino de Segunda FEB, así como en paneles de prensa, photocalls, cartelería oficial, retransmisiones televisivas, el parquet de la pista, la web del club y en diversos materiales promocionales y digitales.

Un acuerdo social

El convenio contempla además una batería de actuaciones dirigidas al impulso del baloncesto en la ciudad. Entre ellas se incluyen el fomento del deporte entre niños y jóvenes, especialmente en zonas de transformación social; el apoyo a escuelas deportivas y equipos de categorías no profesionales; programas formativos para técnicos y personal del club; actividades de promoción deportiva y educación en valores; y acciones solidarias vinculadas a deportistas y entidades sociales. También se facilitará el acceso al baloncesto a través de entradas y actividades con centros educativos, así como servicios de asesoramiento y atención médica para los equipos de cantera.