Susto en la Media Maratón de Córdoba: un corredor sufre un infarto en plena carrera y es reanimado por la Policía Local

La 39ª Media Maratón de Córdoba dejó este domingo un episodio de máxima tensión cuando un corredor, un varón de unos 60 años y portador del dorsal 5.261, sufrió un infarto mientras participaba en la prueba. El suceso obligó a activar de inmediato el protocolo de emergencia del dispositivo de carrera.

Según fuentes municipales, fueron agentes del 092 quienes intervinieron en primera instancia al disponer de uno de los desfibriladores móviles incorporados recientemente a los vehículos de la Policía Local. Su actuación permitió realizar una descarga inmediata que logró estabilizar al corredor hasta la llegada del equipo sanitario del 061, que continuó la asistencia y procedió posteriormente al traslado. El participante, según los servicios de emergencias, se encuentra estable.

Desde el 061 se trasladó una felicitación expresa a la Policía Local por la rapidez y precisión de su intervención. Este episodio vuelve a poner de relieve la utilidad de los desfibriladores móviles incorporados este año al servicio municipal: nueve en los coches del 092, que se suman a los equipos instalados en edificios públicos, puntos estratégicos de la ciudad y unidades de emergencia. Una dotación que, como se evidenció este domingo, puede resultar determinante en situaciones críticas.