El Cajasol Ángel Ximénez busca sorprender al Logroño

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil recibirá este domingo, a las 12:30 horas, al BM Logroño La Rioja en el pabellón Alcalde Miguel Salas, en un duelo dirigido por los colegiados José Manuel Iniesta Castillo (Valencia) e Ignacio Colmenero Guillén (Castilla y León). Los pronósticos favorecen al conjunto riojano, segundo en la clasificación con 16 puntos, seis más que los pontanenses, y uno de los equipos más en forma entre los denominados «mortales» de la Liga Asobal, aunque nada está escrito de antemano.

Asignatura pendiente

El Cajasol Ángel Ximénez llega al encuentro con la mirada puesta en corregir errores recientes, especialmente los últimos minutos del duelo disputado en Torrelavega, donde las pérdidas de balón decantaron un choque que había sido muy igualado. Esta faceta del juego, junto a la falta de acierto en lanzamientos claros desde los seis metros se ha convertido en la principal asignatura pendiente del equipo de Paco Bustos. Pese a ello, el balance de las diez primeras jornadas es positivo y mantiene al conjunto de Puente Genil en una dinámica competitiva.

El técnico del Ángel Ximénez, Paco Bustos, da instrucciones en un entrenamiento. / BM PUENTE GENIL

Variedad táctica riojana

El Logroño, por su parte, se presenta como un rival altamente completo, con una portería muy fiable formada por Ledo y Cancio, una primera línea poderosa con jugadores de gran capacidad anotadora como Miquel Martínez, Pergel o Preciado, y una segunda línea igualmente peligrosa con Lombardi, Cardoso, Álvaro Martínez y Aitor García. A ello se suma su rapidez al contraataque y una amplia variedad táctica tanto en defensa como en ataque.

Para tener opciones reales de victoria, el Cajasol Ángel Ximénez deberá mostrar máxima concentración desde el inicio, mantener un balance defensivo sólido, asegurar la eficacia en sus ataques y obtener regularidad en portería. El reto es exigente, pero no imposible. En las once visitas previas del BM Logroño a Puente Genil, los riojanos han ganado diez veces, mientras que los pontanenses solo suman una victoria, aunque seis de esos encuentros se resolvieron por diferencias mínimas de uno o dos goles. Ante este historial, todo puede pasar en un choque que promete emoción y alta intensidad.