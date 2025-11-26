Las cifras de la Media Maratón de Córdoba 2025: participantes, categorías, horario y recorrido

Los amantes del atletismo tienen una cita en Córdoba este mes de noviembre con una una de las pruebas más emblemáticas del atletismo en la provincia: la Media Maratón de Córdoba, que celebra su 39ª edición.

La cita es el domingo 30 de noviembre, a las 10.00 horas, y el evento promete muchas emociones, ya que el poder de convocatoria de esta edición ha sido un rotundo éxito con más de 7.600 participantes.

A. J. González

Récord de participación femenina

El Imdeco ha agotado los dorsales puestos a la venta, lo que no ocurría desde el 2018, hace siete años. En la Media Maratón de Córdoba participan este año 7.687 atletas (5.865 hombres y 1.822 mujeres). El crecimiento en la inscripción ha sido de un 19,5% con respecto al año pasado año y de un 26,1% sobre el 2022, cuando se recuperó la carrera tras la pandemia de covid.

La prueba bate este 2025 su propio récord de presencia femenina, pues 1.822 mujeres han comprado un dorsal, un 24,5% más que en el 2018, el año con más participación femenina hasta la fecha. Este año, las mujeres representan el 23,7% del total de los atletas, también una cifra histórica en este evento.

Un instante de la Media Maratón de Córdoba en 2024 / A.J.González

Categorías de la Media Maratón

La Media volverá a tener categorías de junior (2006-07), sénior A (1996-2005), sénior B (1986-95), veterano A (1981-85), veterano B (1976-80), veterano C (1971-75), veterano D (1966-70), Veterano E (1961-65), veterano F (1956-60) y veterano G (1955 y anteriores). También habrá modalidades en silla de ruedas, discapacitados a pie, handbike o similar y portadores de sillas de ruedas con personas con necesidades especiales.

Recorrido de la Media Maratón

El recorrido de la carrera, de 21,097 kilómetros, será similar al de las últimas ediciones, con salida en avenida Conde de Vallellano y la llegada en la Puerta del Puente, pasando por lugares históricos de la ciudad. Los premios serán para los tres primeros de la clasificación general, el primer puesto de cada una de las categorías y los tres primeros en las categorías especiales.

Los corredores pasarán por los siguientes puntos de la capital:

Avda. de Vallellano

Avda. del Corregidor

Puente de San Rafael

Plaza de Andalucía

Avda. de Cádiz

Plaza de Santa Teresa

Avda. Campo de la Verdad

Carmen Olmedo Checa

Puente de Miraflores

Paseo de La Ribera

Ronda de los Mártires

Compositor Rafael Castro

Avda. de Las Lonjas

Avda. Calderón de la Barca

Avda. Ntra. Sra. de La Fuensanta

Avda. Ministerio de La Vivienda

Glorieta Sta. Emilia de Rodat

Acera Alonso Gómez de Figueroa

Avda. del Zafiro

Sierra Cardeña-Montoro

Recorrido de la Media Maratón de Córdoba. / CÓRDOBA

Avda. de Libia

Avda. de Carlos III

Avda. de La Agrupación Córdoba

Glorieta de La Fuensantilla

Avda. de Las Ollerías

Plaza de Colón

Ronda de Los Tejares

José Cruz Conde

Plaza de Las Tendillas

Gondomar

Concepción

Paseo de La Victoria

Avda. de Cervantes

Avda. de América

Avda. de Gran Capitán

Avda. del Brillante

Avda. de La Arruzafilla

Glorieta Santa Beatriz

Avda. de La Arruzafilla

Glorieta Académica García Moreno

Avda. Cañito Bazán

Glorieta Amadora

Avda. Arroyo del Moro

Plaza Poeta Ibn Zaydun

Periodista Quesada Chacón

Escritor Conde de Zamora

Avda. del Aeropuerto

Avda. de Vallellano

Avda. del Corregidor

Puente de San Rafael

Avda. de Fray Albino

Puente Romano

Puerta del Puente

Final de la carrera en la Puerta del Puente. / A.J.González

Premios de la Media Maratón de Córdoba

La Media Maratón de Córdoba repartirá trofeos entre los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en cada categoría, y premios en metálico a los vencedores absolutos de la prueba.

La Feria del Corredor

El Pabellón Deportivo de Vista Alegre es el punto neurálgico de la logística de la prueba, donde se localizará la recogida de dorsales y se celebrará las Feria del Corredor los días 27, 28 y 29 de noviembre.