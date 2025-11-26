Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATLETISMO

Las cifras de la Media Maratón de Córdoba 2025: participantes, categorías, horario y recorrido

Vuelve la prueba más emblemática del atletismo de la provincia con un recorrido de 21,097 kilómetros

Salida de la Media Maratón de Córdoba 2024.

Salida de la Media Maratón de Córdoba 2024. / MANUEL MURILLO

María Roso

Los amantes del atletismo tienen una cita en Córdoba este mes de noviembre con una una de las pruebas más emblemáticas del atletismo en la provincia: la Media Maratón de Córdoba, que celebra su 39ª edición.

La cita es el domingo 30 de noviembre, a las 10.00 horas, y el evento promete muchas emociones, ya que el poder de convocatoria de esta edición ha sido un rotundo éxito con más de 7.600 participantes.

Media Maratón de Córdoba 2024

Media Maratón de Córdoba 2024

A. J. González

Récord de participación femenina

El Imdeco ha agotado los dorsales puestos a la venta, lo que no ocurría desde el 2018, hace siete años. En la Media Maratón de Córdoba participan este año 7.687 atletas (5.865 hombres y 1.822 mujeres). El crecimiento en la inscripción ha sido de un 19,5% con respecto al año pasado año y de un 26,1% sobre el 2022, cuando se recuperó la carrera tras la pandemia de covid.

La prueba bate este 2025 su propio récord de presencia femenina, pues 1.822 mujeres han comprado un dorsal, un 24,5% más que en el 2018, el año con más participación femenina hasta la fecha. Este año, las mujeres representan el 23,7% del total de los atletas, también una cifra histórica en este evento.

Las mejores imágenes de la Media Maratón de Córdoba 2024

Un instante de la Media Maratón de Córdoba en 2024 / A.J.González

Categorías de la Media Maratón

La Media volverá a tener categorías de junior (2006-07), sénior A (1996-2005), sénior B (1986-95), veterano A (1981-85), veterano B (1976-80), veterano C (1971-75), veterano D (1966-70), Veterano E (1961-65), veterano F (1956-60) y veterano G (1955 y anteriores). También habrá modalidades en silla de ruedas, discapacitados a pie, handbike o similar y portadores de sillas de ruedas con personas con necesidades especiales.

Recorrido de la Media Maratón

El recorrido de la carrera, de 21,097 kilómetros, será similar al de las últimas ediciones, con salida en avenida Conde de Vallellano y la llegada en la Puerta del Puente, pasando por lugares históricos de la ciudad. Los premios serán para los tres primeros de la clasificación general, el primer puesto de cada una de las categorías y los tres primeros en las categorías especiales. 

Los corredores pasarán por los siguientes puntos de la capital:

  • Avda. de Vallellano
  • Avda. del Corregidor
  • Puente de San Rafael
  • Plaza de Andalucía
  • Avda. de Cádiz
  • Plaza de Santa Teresa
  • Avda. Campo de la Verdad
  • Carmen Olmedo Checa
  • Puente de Miraflores
  • Paseo de La Ribera
  • Ronda de los Mártires
  • Compositor Rafael Castro
  • Avda. de Las Lonjas
  • Avda. Calderón de la Barca
  • Avda. Ntra. Sra. de La Fuensanta
  • Avda. Ministerio de La Vivienda
  • Glorieta Sta. Emilia de Rodat
  • Acera Alonso Gómez de Figueroa
  • Avda. del Zafiro
  • Sierra Cardeña-Montoro
Recorrido de la Media Maratón de Córdoba.

Recorrido de la Media Maratón de Córdoba. / CÓRDOBA

[Amplía aquí el mapa]

  • Avda. de Libia
  • Avda. de Carlos III
  • Avda. de La Agrupación Córdoba
  • Glorieta de La Fuensantilla
  • Avda. de Las Ollerías
  • Plaza de Colón
  • Ronda de Los Tejares
  • José Cruz Conde
  • Plaza de Las Tendillas
  • Gondomar
  • Concepción
  • Paseo de La Victoria
  • Avda. de Cervantes
  • Avda. de América
  • Avda. de Gran Capitán
  • Avda. del Brillante
  • Avda. de La Arruzafilla
  • Glorieta Santa Beatriz
  • Avda. de La Arruzafilla
  • Glorieta Académica García Moreno
  • Avda. Cañito Bazán
  • Glorieta Amadora
  • Avda. Arroyo del Moro
  • Plaza Poeta Ibn Zaydun
  • Periodista Quesada Chacón
  • Escritor Conde de Zamora
  • Avda. del Aeropuerto
  • Avda. de Vallellano
  • Avda. del Corregidor
  • Puente de San Rafael
  • Avda. de Fray Albino
  • Puente Romano
  • Puerta del Puente
Las mejores imágenes de la Media Maratón de Córdoba 2024

Final de la carrera en la Puerta del Puente. / A.J.González

Premios de la Media Maratón de Córdoba

La Media Maratón de Córdoba repartirá trofeos entre los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en cada categoría, y premios en metálico a los vencedores absolutos de la prueba.

La Feria del Corredor

El Pabellón Deportivo de Vista Alegre es el punto neurálgico de la logística de la prueba, donde se localizará la recogida de dorsales y se celebrará las Feria del Corredor los días 27, 28 y 29 de noviembre.

