La IDM Fuensanta renovará su pista con un nuevo pavimento deportivo

El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha dado un paso relevante en la mejora de sus equipamientos con la aprobación del expediente de contratación para renovar el pavimento deportivo de la IDM Fuensanta, una instalación cuyo suelo -con más de 30 años de antigüedad- presenta un alto nivel de deterioro. El proyecto, valorado en 59.684,13 euros IVA incluido, contempla la instalación de 1.315 metros cuadrados de pavimento de PVC de alto rendimiento, apto y homologado para la actividad deportiva que acoge a diario la pista.

Los trabajos, fijados en un plazo de ejecución de 30 días, incluyen la retirada del material existente y su traslado a un vertedero autorizado; la preparación de la solera de hormigón -con limpieza, lijado y nivelación mediante mortero autonivelante donde sea necesario-; y la colocación del nuevo suelo, con su correspondiente sellado de juntas mediante cordón de fusión térmica. Además, se ejecutarán los marcajes reglamentarios de hasta seis modalidades deportivas: baloncesto, balonmano/fútbol sala, voleibol y minibasket.

La responsable municipal de Deportes, Marian Aguilar, subrayó la importancia de actuar en un espacio que registra una elevada demanda diaria y que requería una intervención por su evidente desgaste. En la misma sesión, el Consejo Rector dio luz verde al modificado del contrato para la reposición del césped artificial, la mejora de la red de riego y la rehabilitación de vestuarios en los campos de fútbol de El Naranjo, una actuación que incorpora mejoras específicas en fachadas y en el módulo de vestuarios. Aguilar destacó que este campo constituye un equipamiento clave dentro de la red municipal y que la intervención permitirá ofrecer condiciones más adecuadas para la práctica deportiva.