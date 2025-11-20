Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba activa los Juegos Deportivos Municipales 2025-26 con más de 6.500 participantes

El Imdeco inaugura una nueva edición del programa de deporte base con 13 modalidades y más de 390 equipos inscritos

Entrega de premios en los Juegos Municipales.

Entrega de premios en los Juegos Municipales. / Víctor Castro

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha puesto en marcha una nueva edición de los Juegos Deportivos Municipales 2025-26, un programa consolidado como referente del deporte base en Córdoba y que este año reunirá a más de 6.500 deportistas desde la categoría prebenjamín hasta sénior.

Inicio en este mes

La temporada arranca este mes de noviembre con las primeras competiciones de baloncesto, balonmano y voleibol, previstas para los días 22 y 23, mientras que el fútbol sala comenzará el 29 de noviembre. A partir de enero se irán incorporando progresivamente el resto de disciplinas hasta completar un calendario con 13 modalidades deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa y voleibol. Como es habitual, las federaciones andaluzas de cada modalidad asumirán la organización y el arbitraje de las competiciones, garantizando el correcto desarrollo de las pruebas.

Creciente interés

En esta edición se han inscrito 46 equipos en deportes individuales y 350 equipos en disciplinas colectivas, una cifra que refleja el creciente interés de centros educativos, clubes y familias por este programa municipal de promoción deportiva.

Uno de los equipos premiados en la pasada edición de los Juegos Deportivos Municipales.

Uno de los equipos premiados en la pasada edición de los Juegos Deportivos Municipales. / Víctor Castro

Los Juegos Deportivos Municipales mantienen su objetivo principal: impulsar la práctica deportiva en edad escolar como herramienta para mejorar la salud, promover la calidad de vida y favorecer el desarrollo integral de los jóvenes. Entre los pilares del programa destacan la prioridad por la participación frente a la competición, la formación en valores, el fomento del Juego Limpio, la convivencia, los hábitos de vida saludable y el reconocimiento de las buenas prácticas deportivas.

Más de 6.500 participantes

La teniente de alcalde y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, ha subrayado la importancia de esta iniciativa: “Los Juegos Deportivos Municipales son un ejemplo de cómo el deporte puede transformar nuestra ciudad desde la base. Hablamos de más de 6.500 niños, niñas y jóvenes que encuentran aquí un espacio seguro, educativo y enriquecedor para crecer como deportistas y como personas. Desde el Imdeco renovamos nuestra apuesta por un programa donde lo más importante no es ganar, sino participar, aprender y convivir. Estos Juegos son un orgullo para Córdoba y un pilar fundamental de nuestro proyecto deportivo”.

El Imdeco continúa trabajando para ampliar la oferta deportiva, garantizar el acceso universal al deporte, fortalecer el deporte base y promover hábitos de vida saludables entre la ciudadanía, consolidando los Juegos Deportivos Municipales como uno de los proyectos más emblemáticos de la institución.

