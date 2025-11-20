Córdoba activa los Juegos Deportivos Municipales 2025-26 con más de 6.500 participantes

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha puesto en marcha una nueva edición de los Juegos Deportivos Municipales 2025-26, un programa consolidado como referente del deporte base en Córdoba y que este año reunirá a más de 6.500 deportistas desde la categoría prebenjamín hasta sénior.

Inicio en este mes

La temporada arranca este mes de noviembre con las primeras competiciones de baloncesto, balonmano y voleibol, previstas para los días 22 y 23, mientras que el fútbol sala comenzará el 29 de noviembre. A partir de enero se irán incorporando progresivamente el resto de disciplinas hasta completar un calendario con 13 modalidades deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa y voleibol. Como es habitual, las federaciones andaluzas de cada modalidad asumirán la organización y el arbitraje de las competiciones, garantizando el correcto desarrollo de las pruebas.

Creciente interés

En esta edición se han inscrito 46 equipos en deportes individuales y 350 equipos en disciplinas colectivas, una cifra que refleja el creciente interés de centros educativos, clubes y familias por este programa municipal de promoción deportiva.

Uno de los equipos premiados en la pasada edición de los Juegos Deportivos Municipales. / Víctor Castro

Los Juegos Deportivos Municipales mantienen su objetivo principal: impulsar la práctica deportiva en edad escolar como herramienta para mejorar la salud, promover la calidad de vida y favorecer el desarrollo integral de los jóvenes. Entre los pilares del programa destacan la prioridad por la participación frente a la competición, la formación en valores, el fomento del Juego Limpio, la convivencia, los hábitos de vida saludable y el reconocimiento de las buenas prácticas deportivas.

Más de 6.500 participantes

La teniente de alcalde y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, ha subrayado la importancia de esta iniciativa: “Los Juegos Deportivos Municipales son un ejemplo de cómo el deporte puede transformar nuestra ciudad desde la base. Hablamos de más de 6.500 niños, niñas y jóvenes que encuentran aquí un espacio seguro, educativo y enriquecedor para crecer como deportistas y como personas. Desde el Imdeco renovamos nuestra apuesta por un programa donde lo más importante no es ganar, sino participar, aprender y convivir. Estos Juegos son un orgullo para Córdoba y un pilar fundamental de nuestro proyecto deportivo”.

El Imdeco continúa trabajando para ampliar la oferta deportiva, garantizar el acceso universal al deporte, fortalecer el deporte base y promover hábitos de vida saludables entre la ciudadanía, consolidando los Juegos Deportivos Municipales como uno de los proyectos más emblemáticos de la institución.