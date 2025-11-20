Participación
Córdoba activa los Juegos Deportivos Municipales 2025-26 con más de 6.500 participantes
El Imdeco inaugura una nueva edición del programa de deporte base con 13 modalidades y más de 390 equipos inscritos
El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha puesto en marcha una nueva edición de los Juegos Deportivos Municipales 2025-26, un programa consolidado como referente del deporte base en Córdoba y que este año reunirá a más de 6.500 deportistas desde la categoría prebenjamín hasta sénior.
Inicio en este mes
La temporada arranca este mes de noviembre con las primeras competiciones de baloncesto, balonmano y voleibol, previstas para los días 22 y 23, mientras que el fútbol sala comenzará el 29 de noviembre. A partir de enero se irán incorporando progresivamente el resto de disciplinas hasta completar un calendario con 13 modalidades deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa y voleibol. Como es habitual, las federaciones andaluzas de cada modalidad asumirán la organización y el arbitraje de las competiciones, garantizando el correcto desarrollo de las pruebas.
Creciente interés
En esta edición se han inscrito 46 equipos en deportes individuales y 350 equipos en disciplinas colectivas, una cifra que refleja el creciente interés de centros educativos, clubes y familias por este programa municipal de promoción deportiva.
Los Juegos Deportivos Municipales mantienen su objetivo principal: impulsar la práctica deportiva en edad escolar como herramienta para mejorar la salud, promover la calidad de vida y favorecer el desarrollo integral de los jóvenes. Entre los pilares del programa destacan la prioridad por la participación frente a la competición, la formación en valores, el fomento del Juego Limpio, la convivencia, los hábitos de vida saludable y el reconocimiento de las buenas prácticas deportivas.
Más de 6.500 participantes
La teniente de alcalde y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, ha subrayado la importancia de esta iniciativa: “Los Juegos Deportivos Municipales son un ejemplo de cómo el deporte puede transformar nuestra ciudad desde la base. Hablamos de más de 6.500 niños, niñas y jóvenes que encuentran aquí un espacio seguro, educativo y enriquecedor para crecer como deportistas y como personas. Desde el Imdeco renovamos nuestra apuesta por un programa donde lo más importante no es ganar, sino participar, aprender y convivir. Estos Juegos son un orgullo para Córdoba y un pilar fundamental de nuestro proyecto deportivo”.
El Imdeco continúa trabajando para ampliar la oferta deportiva, garantizar el acceso universal al deporte, fortalecer el deporte base y promover hábitos de vida saludables entre la ciudadanía, consolidando los Juegos Deportivos Municipales como uno de los proyectos más emblemáticos de la institución.
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El álbum de fotos de los Romero de Torres, 150 años en más de 4.000 imágenes
- Aspirantes que se quedaron fuera tras las oposición de portero en Córdoba acuden a los juzgados
- El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas
- El Comité de Disciplina castiga con cuatro partidos al doctor del Córdoba CF y con dos a Rubén Alves
- Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar