El Cajasur Córdoba de Balonmano presenta a todos sus equipos para la temporada 2025-2026

El Cajasur Córdoba de Balonmano dio el pistoletazo de salida oficial a la temporada 2025-2026 con un acto celebrado en el Polideportivo Municipal de Fátima, donde se presentaron todos los equipos de la entidad. El club, presidido por Miguel Pardo, mostró músculo y cantera en una cita que volvió a reflejar su condición de referencia en el balonmano cordobés y provincial, al contar con equipos federados en todas las categorías masculinas y femeninas.

La entidad agrupa a más de 300 deportistas en su estructura con dieciocho equipos federados, desde los conjuntos base hasta sus principales referentes: el sénior masculino, que compite en Primera Nacional, y el femenino, que milita en División de Honor Plata. Ambos encabezan un proyecto en crecimiento, que también tiene presencia en la División de Honor juvenil andaluza con sus equipos masculino y femenino.

Tampoco faltó el reconocimiento a los logros recientes, como el del infantil femenino, ahora en categoría cadete, que se proclamó campeón de España la pasada temporada.

En cuanto al organigrama técnico, el primer equipo masculino estará dirigido por Jesús Escribano, mientras que el entrenador femenino sigue siendo Benito Puerto. En lo concerniente a la categoría juvenil, el Igluvan CBM femenino contará con Pilar López y Carlos Trigo al frente, mientras que el Cajasur Juvenil masculino lo hará bajo las órdenes de Dani Lucena. Además, el Córdoba BM de Segunda Nacional senior contará con Goyo Casado como técnico, mientras que el Córdoba BM de Primera Andaluza juvenil será entrenado por Dani Lucena.

Completan la estructura el Cajasur Cadete masculino -dirigido por Julián Portero.-; el Smurfit Westrock Cadete femenino, con Carlos Trigo al frente; el Dafisa CBM cadete masculino, entrenado por Goyo Casado, el IFEM CBM cadete femenino, a las órdenes de Javi López; el Cajasur CBM infantil masculino, entrenado por Juanra Cano; el IFEM CBM infantil femenino con Pepe Morales como responsable técnico: el Dafisa CBM Infantil masculino, dirigido por Dani Martín, el Smurfit Westrock Infantil femenino, a las órdenes de Agustín Sánchez; el Cunext CBM Alevín masculino -dirigido por Dani Lucena- el IFEM CBM Alevín femenino, bajo la batuta de Alba Sánchez; y el Dafisa CBM alevín masculino, con María Aguilar como entrenadora.

Además, Jesús Escribano y Jesús Lesmes llevarán a cabo la coordinación de los grupos benjamín y prebenjamín.