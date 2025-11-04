El Cajasol Ángel Ximénez inicia en Zaragoza su andadura en la Copa del Rey

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil iniciará este miércoles su trayectoria de esta temporada en la Copa del Rey de balonmano. El conjunto que entrena Paco Bustos visitará al Contazara Zaragoza en un encuentro que tendrá lugar a las 19.30 horas en el pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa, y que será dirigido por los hermanos cántabros Escudero Santiuste.

El conjunto pontano ejercerá de favorito en esta eliminatoria a un partido, pues milita en la Asobal y visitará a un conjunto que compite en una división inferior, la División de Honor Plata. Sin embargo, más de uno aún recuerda en Puente Genil las eliminaciones en la Copa ante conjuntos de Plata, como las sufridas ante el Cisne o el Caserío Ciudad Real.

El bloque pontano afronta una semana con dos partidos en cuatro días y más de 2.000 kilómetros que recorrer, pues si este miércoles juega en Zaragoza, el próximo sábado lo hará en Barcelona, en la Liga contra el Barça.

Paco Bustos viaja a Zaragoza ilusionado con pasar la eliminatoria, pero consciente de que va a ser un choque complicado. El cordobés espera que su equipo mantenga la racha positiva de las últimas semanas antes de la llegada del parón por la selección. El Ángel Ximénez contará con las bajas del pivote Claudio Ramos y el lateral Domingo Luis Mosquera. Sin embargo, podría debutar el egipcio Laoloua, uno de los últimos fichajes cerrados en el pasado verano.

Al equipo pontanés le ha tocado en suerte viajar a la pista de un recién ascendido a Plata, ahora dirigido por Mariano Ortega, un entrenador de sobrada experiencia y muy conocido en el panorama nacional. El conjunto maño ocupa el noveno lugar en Plata, un punto por encima de la zona de descenso y a tres de la de ascenso.

El equipo de Puente Genil no podrá relajarse si no quiere pasar apuros. El sueño de llegar a la Final a 8 del próximo mes de junio arrancará en Zaragoza.