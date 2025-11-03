Los cordobeses Bebe y Cecilio Morales, en la lista de España para medirse a Italia

El fútbol sala cordobés volverá a tener voz propia en la selección nacional. Bebe (ElPozo Murcia) y Cecilio Morales (Movistar Inter) figuran entre los 14 elegidos por Jesús Velasco para el amistoso que España disputará ante Italia el próximo 11 de noviembre, una cita que reunirá a buena parte del talento más contrastado del panorama nacional. Y en ella estarán esas dos referencias locales -y que vienen siéndo en la última década-, que en otra lista más continúan manteniendo viva la conexión de la provincia con La Roja.

El seleccionador toledano ha apostado por una lista de plenas garantías, en la que también aparecen Jesús Herrero (Movistar Inter) y Antonio Navarro (Manzanares) como porteros; los cierres Raya (Movistar Inter), Ricardo Mayor y Bebe (ambos de ElPozo Murcia); los alas Novos (O Parrulo), Pablo Muñoz (Peñíscola), Gon Castejón (Jimbee Cartagena), Pol Pacheco (Barcelona), Rivillos (Palma Futsal) y el montoreño Cecilio Morales; además de los pívots Adolfo (Barcelona), Esteban (Jaén) y Gordillo (Tyumen).

Carlos Gómez, una promesa que asoma

En paralelo, Carlos Gómez, ala del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, se ha quedado finalmente fuera de la convocatoria definitiva tras haber formado parte de la prelista inicial de 30 jugadores. El futbolista, cedido por el Palma Futsal, ha sido uno de los descartes en el corte final, aunque su inclusión en esa primera llamada supone un reconocimiento a su sobresaliente inicio de temporada a las órdenes de Emanuel Santoro, con el que suma dos tantos y se ha destapado como una de las revelaciones de Primera.

Y es que pese a no estrenarse aún con la selección absoluta, Carlos Gómez ya forma parte de la historia del Córdoba Futsal, al convertirse en el segundo jugador del club que recibe una llamada del combinado nacional, tras Alberto Saura, que en 2020 disputó un amistoso ante Brasil durante su etapa como blanquiverde.