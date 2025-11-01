Gimnasia rítmica
Las mejores promesas de la gimnasia brillan en Vista Alegre
Más de 1.300 jóvenes promesa competirán hasta el domingo ante la presencia de más de 3.000 espectadores
El Torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano de gimnasia rítmica y estética arrancó este sábado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Más de 1.300 promesas de la gimnasia pasarán por el pabellón cordobés a lo largo de dos intensas jornadas. Más de 3.000 espectadores se espera que sigan desde la grada a las deportistas, por lo que el retorno económico para la ciudad estará asegurado.
A lo largo de la competición se pondrán en juego los títulos andaluces de conjuntos en diversas categorías y niveles. Las mejores gimnastas se ganarán el derecho a estar en los campeonatos nacionales que se disputarán a lo largo de las próximas semanas.
Dos jornadas intensas
En liza habrá deportistas con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Todas ellas harán hasta el domingo, sobre los tapices cordobeses, los ejercicios que han trabajado durante muchas horas en los últimos meses. El Imdeco, la Diputación y la Junta de Andalucía colaboran en este evento que organizan la Federación Andaluza y el club Liceo Córdoba, una entidad que preside Marisol Lozano.
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Defensa anuncia la licitación 'inminente' de la construcción de los primeros edificios de la Base Logística
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
- Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba