Las mejores promesas de la gimnasia brillan en Vista Alegre

El Torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano de gimnasia rítmica y estética arrancó este sábado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Más de 1.300 promesas de la gimnasia pasarán por el pabellón cordobés a lo largo de dos intensas jornadas. Más de 3.000 espectadores se espera que sigan desde la grada a las deportistas, por lo que el retorno económico para la ciudad estará asegurado.

A lo largo de la competición se pondrán en juego los títulos andaluces de conjuntos en diversas categorías y niveles. Las mejores gimnastas se ganarán el derecho a estar en los campeonatos nacionales que se disputarán a lo largo de las próximas semanas.

Dos jornadas intensas

En liza habrá deportistas con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Todas ellas harán hasta el domingo, sobre los tapices cordobeses, los ejercicios que han trabajado durante muchas horas en los últimos meses. El Imdeco, la Diputación y la Junta de Andalucía colaboran en este evento que organizan la Federación Andaluza y el club Liceo Córdoba, una entidad que preside Marisol Lozano.