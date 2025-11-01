Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gimnasia rítmica

Las mejores promesas de la gimnasia brillan en Vista Alegre

Más de 1.300 jóvenes promesa competirán hasta el domingo ante la presencia de más de 3.000 espectadores

El Torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano, en imágenes

El Torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano, en imágenes

El Torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano, en imágenes / Víctor Castro

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano de gimnasia rítmica y estética arrancó este sábado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Más de 1.300 promesas de la gimnasia pasarán por el pabellón cordobés a lo largo de dos intensas jornadas. Más de 3.000 espectadores se espera que sigan desde la grada a las deportistas, por lo que el retorno económico para la ciudad estará asegurado.

A lo largo de la competición se pondrán en juego los títulos andaluces de conjuntos en diversas categorías y niveles. Las mejores gimnastas se ganarán el derecho a estar en los campeonatos nacionales que se disputarán a lo largo de las próximas semanas.

Dos jornadas intensas

En liza habrá deportistas con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Todas ellas harán hasta el domingo, sobre los tapices cordobeses, los ejercicios que han trabajado durante muchas horas en los últimos meses. El Imdeco, la Diputación y la Junta de Andalucía colaboran en este evento que organizan la Federación Andaluza y el club Liceo Córdoba, una entidad que preside Marisol Lozano.

