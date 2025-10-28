La cordobesa Cristina García, en la prelista de España para el Mundial de Filipinas

La portera cordobesa Cristina García ha sido incluida por Clàudia Pons, seleccionadora absoluta de fútbol sala femenino, en la prelista de España para el Mundial de Filipinas, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre. La meta del STV Roldán, referente en la Primera División, se mantiene así entre las candidatas a representar a La Roja en la gran cita internacional.

Preparación en Las Rozas

La preparadora barcelonesa ha convocado a 16 jugadoras para una concentración previa que arrancará el domingo 2 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El grupo trabajará allí hasta el día 15, momento en el que pondrá rumbo a Manila. En ese periodo, España disputará dos amistosos frente a Marruecos, programados para los días 11 y 12 de noviembre, antes de definir las 14 futbolistas que formarán parte de la convocatoria definitiva para el campeonato.

Cristina García, nacida en Córdoba, inició su trayectoria en el Colecórdoba, antes de dar el salto al Cajasur Deportivo Córdoba, club con el que compitió en la máxima categoría. Tras la desaparición de la entidad, continuó su carrera en el Estudiantes de Sevilla en Segunda División, para posteriormente fichar por la UCAM Murcia, con la que logró el ascenso a Primera División en la temporada 2014-2015.

Su crecimiento la llevó después a defender la portería de la Universidad de Alicante FSF y, desde la temporada 2020-21, milita en el STV Roldán, donde se ha consolidado como una de las porteras más regulares de la élite.

Un sueño con la Roja

La cordobesa ya sabe lo que es enfundarse la camiseta nacional. En agosto de 2021 fue convocada por primera vez con la selección, aunque una microrrotura en el pie le impidió debutar entonces. Su estreno llegaría meses después, el 23 de noviembre de 2021, en un encuentro oficial ante Portugal, convirtiéndose en la segunda jugadora cordobesa en hacerlo, tras Sara Moreno.