Samu Leña, juvenil del Córdoba Futsal, convocado con España sub-19

El futbolista cordobés Samu Leña, integrante del equipo juvenil del Córdoba Futsal, ha sido convocado por la selección española sub-19 de fútbol sala para los dos encuentros amistosos que el combinado nacional disputará ante Portugal los próximos 28 y 29 de octubre en la localidad lusa de Sao Romao.

El pívot blanquiverde figura en la lista elaborada por el seleccionador Albert Canillas, en la que también aparecen algunos de los jugadores más destacados del panorama nacional en categoría juvenil. Entre ellos, los porteros Ricardo Romero (CDE Móstoles) y Fernando Alcalá (Jimbee Cartagena); los cierres Unai Izquierdo (Barça) y Lucas Trujillo (Palma Futsal); los alas Jan Carreño, Roger García (Barça) y Neizan Martínez (Palma Futsal); así como los puntas Pablo Ríos (Universidad de Málaga) y Jesús Villegas (ElPozo Murcia).

La llamada de Leña, de este modo, supone un reconocimiento a su progresión en el conjunto cordobés, en el que se ha consolidado como una de las piezas más prometedoras del fútbol sala formativo.