Francisco Gutiérrez Rosado se impone en el Raid Hípico El Cañuelo

El Centro Ecuestre El Cañuelo, en Córdoba, fue escenario de la décima edición de su tradicional raid hípico, una cita ya consolidada en el calendario andaluz de resistencia ecuestre. La prueba reunió a 21 jinetes procedentes de distintos puntos de Andalucía, que demostraron su destreza y resistencia a lo largo de un exigente recorrido.

Francisco Gutiérrez Casado, a lomos de Rayo, se proclamó campeón del raid hípico. / RAMÓN AZAÑÓN

En la categoría CET 0* (80 km), el triunfo fue para Francisco Gutiérrez Rosado, que, montando a Rayo, se proclamó campeón y además se hizo con el galardón a la mejor condición (The Best Condition), reconocimiento que premia el excelente estado físico del caballo al finalizar la prueba.

Por su parte, en la categoría CENyJ*, la victoria fue para Leah Royston, a lomos de Zaida SC 75%, completando una jornada marcada por la deportividad, el esfuerzo y el alto nivel competitivo que caracterizan a este raid cordobés.