El Zaragoza, primer reto del Cajasol Ángel Ximénez en la Copa del Rey

El Cajasol Ángel Ximénez de balonmano ya tiene marcado en rojo su primer examen en la Copa del Rey 2025-2026. El conjunto pontanés se medirá al Zaragoza Balonmano en una eliminatoria a partido único que se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre, en la capital aragonesa (hora aún por confirmar). Será el primer paso del equipo de Paco Bustos, que también mira de reojo a su compromiso liguero ante el Nava del próximo domingo en Segovia.

A por una nueva andadura

De este modo, el cuadro de Puente Genil buscará iniciar con buen pie su andadura en el torneo del KO frente al cuadro aragonés, que milita en la División de Plata masculina. Será ese uno de los hasta siete cruces que ha deparado esta ronda inicial:

Eivissa - BM Burgos BM Soria - Anaitasuna Oviedo

BM Huesca Puerto Sagunto - Caserío OAR Coruña -

BM Nava Alcobendas - BM Cuenca Ciudad de Málaga -

BM Benidorm Barcelona - Villa de Aranda Cisne Balonmano -

Sanicentro Guadalajara Sevilla BM Proin

Sinfín Santander Agustinos - Cangas

Recuperar sensaciones

La cita llegará tras cumplir con el cruce a domicilio frente al Nava y posteriormente recibir al Huesca en un Alcalde Miguel Salas que hace tan solo unas fechas se marchó de vacío frente al Ademar León (26-33), tras un segundo tiempo aciago que condenó al bloque cordobés e impidió alargar su buen momento en Liga Asobal.