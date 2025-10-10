El Cajasol Ángel Ximénez se frena ante el Ademar León

El Cajasol Ángel Ximenez no pudo dar continuidad a su buen momento en la Liga Asobal de balonmano y cedió con claridad tras un segundo acto de puro acierto visitante ante el Ademar León (26-33), que se llevó el duelo directo entre rivales de la media tabla en el Alcalde Miguel Salas.

El cuadro anfitrión protagonizó un arranque fulgurante. En apenas cinco minutos, el equipo pontanense ya mandaba por 3-0 gracias a un tanto de Aizen y un doblete de Mario Dorado, cimentado en una defensa intensa y bien plantada. Sin embargo, el Ademar León reaccionó rápido: Pérez Arce abrió el marcador visitante desde los siete metros en el minuto siete y repitió apenas dos minutos después desde la misma distancia. El conjunto de Paco Bustos atravesó entonces una preocupante sequía goleadora, que se prolongó durante casi ocho minutos. Lo aprovechó el cuadro leonés para darle la vuelta al electrónico, hasta que Simonet rompió la dinámica con el tanto del empate (4-4).

A partir de ahí, el intercambio fue constante. Un gol de Estepa devolvió la ventaja a los locales al filo del ecuador de la primera mitad, aunque la igualdad siguió marcando el ritmo. De nuevo Pérez Arce, impecable desde los siete metros, firmó el 6-6. Las pérdidas de balón comenzaron a pasar factura al conjunto de Puente Genil, y a ocho minutos del descanso el Ademar se colocó dos arriba.

El Ángel Ximénez respondió de inmediato con tantos de Duckic y Dani Serrano, igualando otra vez la contienda. No obstante, dos dianas consecutivas de Rodrigues Benites restablecieron la máxima diferencia para los de Daniel Gordo. Entre decisiones arbitrales controvertidas y la eficacia visitante, el Ademar logró marcharse al intermedio con su mayor renta del encuentro, tres goles arriba (11-13), tras un tiempo muerto solicitado por Bustos en el último minuto de la primera parte.

Se escapa el Ademar

Ya en la segunda parte, los leoneses se activaron, castigando cada error desde bien temprano. El Ademar salió más enchufado tras el descanso, con los hermanos Pérez Arce como protagonistas ofensivos. Nada más reanudarse el juego, el mayor de ellos amplió la renta, mientras Mario Dorado erraba un siete metros que Gonzalo aprovechó poco después para firmar el 11-15, la máxima diferencia hasta entonces. Estepa y Bernabéu recortaron desde los siete metros, pero los errores pontanenses en el lanzamiento y la solidez visitante volvieron a castigar al Ángel Ximénez.

Con un más cinco en el marcador, Paco Bustos agotó sus tiempos muertos antes del ecuador del segundo acto. El desconcierto local permitió al Ademar abrir brecha (14-22) y sentenciar el duelo. Con Said brillante bajo palos y una defensa impecable, los leoneses cerraron el choque con un contundente 26-33, ante un conjunto pontanés que apenas pudo maquillar el resultado.