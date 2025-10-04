Santa Coloma, una prueba para sanar heridas en el Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal se asoma a una nueva estación del calendario de Liga en Primera División con la obligación de reponerse. Y es que tras dos duros golpes consecutivos ante Palma Futsal (8-1) y Jimbee Cartagena (1-6), los blanquiverdes buscarán este domingo (17.00 horas) en el Pabellón Nuevo un punto de inflexión. Lo harán ante el Industrias Santa Coloma, decano del fútbol sala nacional y una de esas canchas que tradicionalmente han estado malditas para los cordobeses, que entre sus seis visitas apenas han logrado firmar un par de empates, por cuatro derrotas.

En busca de aire y regularidad

Porque el equipo de Emanuel Santoro atraviesa una fase del campeonato que exige reacciones. El arranque de curso, conforme a la lógica -dada la exigencia de los rivales-, ha dado para mucho, después de enlazar cuatro duelos frente a cuatro de los grandes bloques del panorama internacional en las primeras cuatro fechas del itinerario. Cuatro puntos son el recuento que aparece en el casillero, precisamente, los mismos cosechados entre el primer par de pruebas: el histórico triunfo en Murcia ante ElPozo (2-4) y el empate frente al Movistar Inter en Vista Alegre (1-1). Desde entonces, eso sí, los resultados han lastrado la moral del grupo, aunque el técnico argentino insiste en que el equipo está vivo, unido y con fe en su idea…

«Tenemos muy claro el objetivo y es reencontrarnos con nuestra mejor versión», explicó Santoro en la previa. «El equipo ha demostrado picos muy altos, pero también muy bajos. Tenemos que enfocarnos en encontrar una regularidad que nos permita ser competitivos. El Santa Coloma está muy bien trabajado, con una identidad defensiva. El grupo tiene muchas ganas, mucha ilusión de cambiar la cara del pasado fin de semana».

La convocatoria del Córdoba Futsal para la visita al Industrias Santa Coloma. / CÓRDOBA FUTSAL

Tocará buscar ese par de propósitos aún sin la presencia de dos estandartes como Pablo del Moral y Arnaldo Báez, ambos en la recta final de su recuperación. Sí que estarán el resto de piezas disponibles, dispuestas para medirse a un Industrias Santa Coloma que tampoco anda demasiado boyante en esta fase inicial del curso: antepenúltimo con dos puntos, recién llegado de dos dolorosas derrotas -ante ElPozo Murcia y Viña Albali Valdepeñas- y con las mismas necesidades de victoria que los blanquiverdes para coger oxígeno, máxime este domingo ante su público.

Un duelo de necesidades

Por tanto, lo que concurre en el Pabellón Nuevo de la localidad colomense serán dos equipos urgidos por reencontrarse con la senda de los tres puntos y, de forma más clara, un objetivo compartido: el romper sus respectivas dinámicas. Clave se antoja para los de Vista Alegre, que después de tanta curva en este comienzo de ejercicio, lo que ahora buscan es comenzar a convertir frente a ‘la otra Liga’ que aparece en Primera.