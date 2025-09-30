Balonmano
Milar, nuevo patrocinador principal del Córdoba de Balonmano para la 25-26
La empresa se une al grupo de entidades que apoyan al club con una apuesta firme por el proyecto deportivo y social granate
La empresa Milar ya luce en la camiseta del Córdoba de Balonmano como nuevo patrocinador para la temporada 2025-2026, sumándose así a las entidades que apoyan al club desde hace años. Además del equipo sénior, la cadena de electrodomésticos estará presente en el resto de categorías y en el plan de «Becas Deportivas Milar», destinadas a aquellos jugadores del club con dificultades económicas para el normal desarrollo de su actividad deportiva vinculada al equipo.
Un apoyo de calado
La cadena Milarestá gestionada en Andalucía por Codeco, empresa cordobesa con más de 60 tiendas en nuestra región, dos de ellas en la capital: una en la Avenida de Granada y otra en el Polígono de Chinales, muy próxima a la IDM Fátima, sede del club granate.
Rosa Navarro, CEO de Milar Codeco, apuntó sobre el acuerdo que «en Milar llevamos muchos años apoyando el deporte en distintas disciplinas y, de manera especial, a las categorías base, porque creemos firmemente en los valores de esfuerzo, superación y trabajo en equipo que transmiten a la sociedad». Por su parte, Francisco Díez, presidente de Milar Codeco y CEO de Milar Chinales, destacó al respecto que «para nosotros es un verdadero honor poder colaborar con este club de Córdoba, la ciudad donde se ubica nuestra sede, y contribuir al crecimiento de un referente deportivo que representa los valores de nuestra tierra».
A su vez, Miguel Pardo, presidente del Club Córdoba de Balonmano, quiso dar valor al acuerdo de patrocinio señalando que “para nuestro club es un auténtico lujo que una entidad como Milar, cordobesa y con gran calado en el tejido empresarial provincial, autonómico y nacional, apueste por nuestro proyecto tanto a nivel deportivo como en el aspecto social».
En el acto de presentación del acuerdo, celebrado en Milar Chinales, además de los mencionados Navarro, Díez y Pardo, estuvieron presentes los jugadores del primer equipo masculino granate José María Mayén, Jesús Lesmes, Alberto Barbolla y Dániel Csányi.
