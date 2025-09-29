Balonmano
El Rahi-Sepisur Adesal se cita con un Primera en la Copa de la Reina
Las de Rafa Moreno se medirá al Morvedre, equipo de la máxima categoría, en la primera ronda del certamen
El Rahi-Sepisur Adesal Córdoba afrontará el próximo 22 de octubre un reto mayúsculo en la primera fase de la Copa de la Reina de balonmano. El sorteo ha deparado un duelo frente al Morvedre, conjunto de División de Honor y, por tanto, de una categoría superior a las fuensantinas. Será un exigente examen para el plantel que dirige Rafa Moreno, que ya ha arrancado el curso con buenas sensaciones.
El equipo cordobés abrió la temporada 2025-2026 con una victoria convincente en La Fuensanta ante el Lanzarote Puerto del Carmen (30-22). Un estreno sólido que reforzó la confianza de un bloque que vuelve a aspirar a pelear en la zona alta de la División de Honor Oro, la segunda categoría nacional.
El compromiso copero frente al Morvedre llega, por tanto, en un momento idóneo para medir el nivel del Adesal. Además de la ilusión que siempre despierta el torneo del KO, el duelo permitirá al conjunto fuensantino comprobar hasta dónde es capaz de llegar frente a un adversario de mayor entidad.
