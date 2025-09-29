Fútbol sala
El Deportivo Córdoba se reivindica con una épica victoria ante el San Fernando
Los goles de Inma Sojo, Neiva y Auxi certifican un emocionante triunfo en el Guadalquivir que saca al equipo de la zona de descenso
El Deportivo Córdoba de fútbol sala volvió a lo grande en su regreso a casa en Segunda división, en partido que mezcló intensidad, orgullo y fuertes emociones sobre el parqué del Polideportivo Guadalquivir, escenario ocasional del conjunto cajista por la indisponibilidad de Vista Alegre, que presenció la victoria departamental frente al siempre rocoso San Fernando (4-2). Un encuentro que arrancó, como no podía de ser de otra forma en el primer partido de la temporada como local, con un homenaje a la eterna Inma Baena, con la presencia de su hermana y su sobrina, y un posterior minuto de silencio en memoria de la que fuera jugadora, directiva y alma máter de la entidad blanquiverde en diferentes etapas.
Y, con un gran ambiente en la grada, comenzó un encuentro de locura, que al minuto de juego ya inauguró el marcador. Fue en un contragolpe visitante que acabó en un disparo al poste, y un posterior centro lateral de Andrea que Neiva, en su intento de despejar, envió el esférico al fondo de su propia portería. Reaccionó de inmediato el equipo de Rafa García, con una presión intensa sobre la salida de balón de las madrileñas, lo que permitió a Sojo recuperar el balón y ceder para Neiva quien, libre de marca, batió a un lado a la guardameta rival estableciendo la igualada, y redimiéndose así de la desafortunada jugada anterior. Y aún en el segundo minuto de juego, nuevamente Andrea fue protagonista para el San Fernando, tras recoger un balón muerto a parada de Ana Rodríguez y marcar el 1-2.
Más trabajo
Pese al demoledor arranque de partido, y aunque la intensidad siguió estando presente en todo momento, con el 1-2 se llegó al tiempo de descanso, y así se mantuvo hasta mediado el segundo periodo, cuando el Deportivo Córdoba encontró premio a su insistencia y en una recuperación de Neiva en defensa, mandó el balón al espacio para Inma Sojo, que batió por bajo a la meta en su salida. Las cordobesas no fueron conformistas y, a pesar del buen nivel y la profundidad de plantilla de su rival, siguieron buscando otro gol, y lo consiguieron en una jugada de estrategia, con Neiva enviando la pelota al corazón del área para que Inma desviara en última instancia a las mallas, lo que suponía el doblete de la capitana local.
Y en pleno éxtasis por la remontada consumada, llegó el 4-2, con una gran intervención de Ana Rodríguez -muy segura en todo el partido- que de inmediato sacó rápido para el desmarque de Auxi, quien batió a la portera del San Fernando en el mano a mano, devolviendo de nuevo la locura a la numerosa afición deportivista y amarrando los tres primeros puntos de la temporada en el casillero de las califales.
Con este triunfo, el Deportivo Córdoba sale del descenso para situarse en undécima posición, con tres puntos por encima de la zona roja. La siguiente cita para las jugadoras de Rafa García tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 17.00 en la pista del Leganés, líder del campeonato tras las dos primeras jornadas con pleno de victorias y un saldo goleador de +12.
Ficha técnica
Deportivo Córdoba FS: Ana Rodríguez, Inma Sojo, Neiva Cano, Noema Cabezas y Lidia Domenech -quinteto titular-; también jugaron Vivi Pulido, María José Jiménez, Alba Ruiz, Martina Castilla y Auxi Tejada.
CFS San Fernando: Paula García, Andrea Saz, Jessica Cruz, Lucía Córdoba y Andrea Villanueva -quinteto titular-; también jugaron Sara Jiménez, Ruth Redondo, Itziar Barruz, Sofía Giménez, Claudia Ballesteros, Marta Ruiz, Nerea Miranda, Coral Gómez y Paula García.
Árbitros: Pedro José García Ramírez, Antonio Jesús Cecilla y Rubén Sánchez. Amonestaron a las jugadoras visitantes Andrea Villanueva, Marta Ruiz y Nerea Miranda.
Goles: 0-1 Neiva, p.p. (1'), 1-1 Neiva Cano (2'), 1-2 Andrea Villanueva (2') -descanso-, 2-2 Inma Sojo (29'), 3-2 Inma Sojo (33'), 4-2 Auxi Tejada (34')
Incidencias: partido correspondiente a la 2ª jornada de liga en Segunda división, disputado en la IDM Guadalquivir, en Córdoba. Antes del inicio del encuentro se rindió homenaje y se guardó un minuto silencio en memoria de Inma Baena, exjugadora y exdirectiva del Deportivo Córdoba FS.
- La tormenta Gabrielle llega a Córdoba: ¿cuándo y dónde lloverá hoy domingo?
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Luis Muñoz, reconocido por su trayectoria empresarial: 'Mi ilusión siempre ha sido crear puestos de trabajo
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
- El Córdoba CF rasca un punto en Anoeta
- Triple puerta grande en tarde triunfal y triunfalista en Pozoblanco