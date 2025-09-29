El Deportivo Córdoba se reivindica con una épica victoria ante el San Fernando

El Deportivo Córdoba de fútbol sala volvió a lo grande en su regreso a casa en Segunda división, en partido que mezcló intensidad, orgullo y fuertes emociones sobre el parqué del Polideportivo Guadalquivir, escenario ocasional del conjunto cajista por la indisponibilidad de Vista Alegre, que presenció la victoria departamental frente al siempre rocoso San Fernando (4-2). Un encuentro que arrancó, como no podía de ser de otra forma en el primer partido de la temporada como local, con un homenaje a la eterna Inma Baena, con la presencia de su hermana y su sobrina, y un posterior minuto de silencio en memoria de la que fuera jugadora, directiva y alma máter de la entidad blanquiverde en diferentes etapas.

Y, con un gran ambiente en la grada, comenzó un encuentro de locura, que al minuto de juego ya inauguró el marcador. Fue en un contragolpe visitante que acabó en un disparo al poste, y un posterior centro lateral de Andrea que Neiva, en su intento de despejar, envió el esférico al fondo de su propia portería. Reaccionó de inmediato el equipo de Rafa García, con una presión intensa sobre la salida de balón de las madrileñas, lo que permitió a Sojo recuperar el balón y ceder para Neiva quien, libre de marca, batió a un lado a la guardameta rival estableciendo la igualada, y redimiéndose así de la desafortunada jugada anterior. Y aún en el segundo minuto de juego, nuevamente Andrea fue protagonista para el San Fernando, tras recoger un balón muerto a parada de Ana Rodríguez y marcar el 1-2.

Más trabajo

Pese al demoledor arranque de partido, y aunque la intensidad siguió estando presente en todo momento, con el 1-2 se llegó al tiempo de descanso, y así se mantuvo hasta mediado el segundo periodo, cuando el Deportivo Córdoba encontró premio a su insistencia y en una recuperación de Neiva en defensa, mandó el balón al espacio para Inma Sojo, que batió por bajo a la meta en su salida. Las cordobesas no fueron conformistas y, a pesar del buen nivel y la profundidad de plantilla de su rival, siguieron buscando otro gol, y lo consiguieron en una jugada de estrategia, con Neiva enviando la pelota al corazón del área para que Inma desviara en última instancia a las mallas, lo que suponía el doblete de la capitana local.

Y en pleno éxtasis por la remontada consumada, llegó el 4-2, con una gran intervención de Ana Rodríguez -muy segura en todo el partido- que de inmediato sacó rápido para el desmarque de Auxi, quien batió a la portera del San Fernando en el mano a mano, devolviendo de nuevo la locura a la numerosa afición deportivista y amarrando los tres primeros puntos de la temporada en el casillero de las califales.

Con este triunfo, el Deportivo Córdoba sale del descenso para situarse en undécima posición, con tres puntos por encima de la zona roja. La siguiente cita para las jugadoras de Rafa García tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 17.00 en la pista del Leganés, líder del campeonato tras las dos primeras jornadas con pleno de victorias y un saldo goleador de +12.