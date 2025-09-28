Jesús Alguacil y Yolanda Villalba se coronan en la Media Córdoba-Almodóvar

La Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río volvió a teñirse de emoción y resistencia en su trigésimo novena edición, con salida en el imponente marco del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara y la participación de más de 1.200 corredores entre todas las modalidades. La cita volvió a confirmar la hegemonía de Jesús Alguacil, del club Runners Pura Cepa, que revalidó su triunfo de 2024 al imponerse con un crono de 1:10:31. En categoría femenina, la gran protagonista fue Yolanda Villalba, del club Trotasierra Hornachuelos, que se llevó la victoria con un tiempo de 1:27:33 y el añadido de hacerlo a sus 55 años.

El podio masculino lo completaron Emilio José Páez, del Club de Atletismo de La Rambla, que firmó un 1:12:17, y Luis Miguel Domínguez, de Villasrunning, que paró el reloj en 1:13:21. Entre las féminas, Villalba estuvo acompañada por una compañera de club y vecina en el podio: María Moyano, segunda con 1:27:45; seguida por Elena Tienda, tercera con 1:28:21, procedente a Surco.

Corredores en la Media Maratón, este domingo. / A. J. González

La cita, además, incluyó la segunda edición de la prueba de 10 kilómetros, no puntuable para el campeonato provincial pero cada vez con mayor atractivo. En ella se impuso Raúl Parra, del Club Maratón Lucena, con un tiempo de 36 minutos exactos, seguido muy de cerca por Juan Carlos Nieto (0:36:06), de Carbula Sport, y Abraham Ruiz (0:36:09), del Club Atletismo El Perdigón. En el cuadro femenino, la vencedora fue Maribel López, del Trotacolonia, con 0:42:59, escoltada por Vanessa Ruiz (0:43:49) y María del Mar Torres (0:44:08), del Córdoba Patrimonio CAC.

Alguacil revalida título

El Gran Pórtico de Medina Azahara volvió a ofrecer una salida espectacular para todos los participantes, escenario que también acogió la 24ª edición de la Carrera Popular de categorías base, con un importante despliegue de jóvenes promesas. Y entre los mayores, la historia de Jesús Alguacil continúa escribiéndose: tras brillar en 2024 con un tiempo de 1:09:29, por delante de Juan Bautista Expósito y Christopher Vázquez, el corredor de Runners Pura Cepa refrenda ahora su condición de referente con un segundo triunfo consecutivo, aunque con un registro ligeramente más discreto que el del pasado año -un minuto y dos segundos por debajo de su anterior marca-. Eso sí, el mensaje, en cualquier caso, es claro: Alguacil ha encontrado su terreno en la Córdoba-Almodóvar.