El Coto Córdoba cae sobre la bocina ante el Morón

El Coto Córdoba CB ha perdido hoy su primer partido de la pretemporada en el tercer encuentro de Copa que ha disputado en la localidad sevillana de Morón ante un rival que jugó a iguales y que acabó ganando en el último minuto una contienda donde hubo más superioridad blanquiverde (78-75).

Comenzaron los locales por delante, en el inicio de partido, con un comienzo algo disperso de los blanquiverdes que, en cambio, pudieron igualar a siete. Empezó a calentar la muñeca Alejandro Rodríguez con su primer triple antes de que Herrera impusiera su juego y apareciera Orlov para combinar.

Tras un dos más uno, y después de un despiste defensivo, los hombres de Rodríguez Palmeiro se reactivaron en un cuarto frenético de ritmo e igualado. Con seis abajo, el director de banca movió ficha e inserto a Gonzalo Orozco. Fernando Bello dejó a tres a los cordobesistas con un triple lejano que impulsó a Lamine, en su primera canasta y que debajo el partido 18-17, tras una buena combinación con el base cordobés. El tándem de hermanos cordobeses en pista regaló un triple de Alejandro fijando el cierre del primer compás con ventaja de uno (21-22).

En el segundo cuarto, los cordobeses manejaron con acierto la acción defensiva, constituyendo un hermetismo debajo del aro en varios tramos. Con un parcial de 0 a 10 a favor y casi cinco minutos sin anotar por parte de Morón, un libre de Herrera, con un elevado porcentaje desde esa línea, activó el marcador.

Alejandro Rodriguez volvió a anotar, ya su tercer disparo, en un encuentro que continuaba asumiendo intensidad. Se amplió la cobertura de los cordobesistas pese a una buena canasta de Williams, que dejaba el casillero a siete bajo para los sevillanos. Ahí despertó Black, con su primera canasta, un triple, que amplió de nuevo la diferencia. El cuarto se cerró 37-45 con una estadística favorable para los de Rodríguez Palmeiro, con un cincuenta por ciento en tiros de dos y siete triples de dieciséis lanzdos.

Una acción del encuentro del Coto en Morón. / COTO CCB

Más lucha en el segundo acto

La reanudación dejó una primera canasta para los locales. Se acoplaron en zona los blanquiverdes, cargándose pronto de faltas, sumando dos en el primer minuto. Con un parcial de cuatro a cero, ascendieron los sevillanos con una buena combinación de Orlov. Un ataque no consumado permitió un triple de Burgos dejando a uno la diferencia y eliminando el terreno ganado por los cordobesees. Gonzalo Fernández, ya con doce puntos, comandó un juego donde volvió a aparecer desde el banquillo Gonzalo Orozco.

Con el bonus ya favorable para los sevillanos, tuvieron que lidiar los de Rodríguez Palmeiro los seis minutos posteriores. Un triple de Burgos puso la igualdad en el marcador 49-49 antes de que una buena jugada concretar otro triple de Black. Forzaron a errores los blanquiervedes a su rival, con una defensa más sólida.

De nuevo, Black desde el triple, desplazó a seis, la distancia, con un parcial propio de cero a seis y dejando a 49-55 a falta de tres minutos. Otra canasta más de dos de Ndiaye obligó a parar el crono de un equipo que sufría en el rebote. Menguaron las opciones blanquiverdes dado el empeño local, que consiguió acortar distancias. Pero apareció Alejandro Orozco, con desparpajo y desde el triple. Bloquearon defensivamente los cordobeses dejando a siete el tercer parcial (58-65).

El último cuarto dedujo la igualdad con la que sendos planteles llegaron al tramo final. La reacción de empezó a aupar a los sevillanos. Apareció Fernando Bello para volver a poner por delante 69-70, a falta de cinco minutos. Pablo Sánchez intentó guiar sin obtener rédito. De nuevo Fernández, determinante, hacía su aparición igualando la etapa a 71 a falta de menos de cuatro. Un triplazo de Black repuso la ilusión blanquiverde, pero los locales aprovecharon un último minuto que resultó frustrante. Morón acertó desde el libre y en el ocaso, el último ataque no resultó.

La estadística dio más tiros libres y de dos a los locales, resultando más fructífero el disparo de triple para los de Rodríguez Palmeiro.