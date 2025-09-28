Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doma

Celebrada la Copa de Andalucía de Doma Clásica en El Cañuelo

Las instalaciones de El Cañuelo acogieron a 20 binomios, de entre los que destacaron Pavón con 'Ártico XII' y Castaño con 'Arenita'

El Cañuelo acogió la Copa de Andalucía de Doma Clásica.

El Cañuelo acogió la Copa de Andalucía de Doma Clásica. / RAMÓN AZAÑÓN

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Este fin de semana se ha celebrado en las instalaciones hípicas de El Cañuelo (Córdoba) la XI Copa de Andalucía de Doma Clásica, con la participación de 20 binomios. En la final de Cinco Años destacó Inmaculada Estévez montando a Emir; Carolina Pavón se impuso en Promoción 2 Senior con ‘Ártico XII’; y Rafael Castaño con ‘Arenita’ lo hizo en Promoción 1 Senior. Con este concurso, ya son cinco los concursos celebrados de los seis previstos por el Centro Ecuestre El Cañuelo en esta disciplina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents