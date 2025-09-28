Doma
Celebrada la Copa de Andalucía de Doma Clásica en El Cañuelo
Las instalaciones de El Cañuelo acogieron a 20 binomios, de entre los que destacaron Pavón con 'Ártico XII' y Castaño con 'Arenita'
Este fin de semana se ha celebrado en las instalaciones hípicas de El Cañuelo (Córdoba) la XI Copa de Andalucía de Doma Clásica, con la participación de 20 binomios. En la final de Cinco Años destacó Inmaculada Estévez montando a Emir; Carolina Pavón se impuso en Promoción 2 Senior con ‘Ártico XII’; y Rafael Castaño con ‘Arenita’ lo hizo en Promoción 1 Senior. Con este concurso, ya son cinco los concursos celebrados de los seis previstos por el Centro Ecuestre El Cañuelo en esta disciplina.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad
- Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
- Cajasur amplía el servicio a sus clientes: 147 de sus oficinas abrirán los jueves por la tarde