Celebrada la Copa de Andalucía de Doma Clásica en El Cañuelo

Este fin de semana se ha celebrado en las instalaciones hípicas de El Cañuelo (Córdoba) la XI Copa de Andalucía de Doma Clásica, con la participación de 20 binomios. En la final de Cinco Años destacó Inmaculada Estévez montando a Emir; Carolina Pavón se impuso en Promoción 2 Senior con ‘Ártico XII’; y Rafael Castaño con ‘Arenita’ lo hizo en Promoción 1 Senior. Con este concurso, ya son cinco los concursos celebrados de los seis previstos por el Centro Ecuestre El Cañuelo en esta disciplina.