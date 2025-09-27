Balonmano
El Rahi-Sepisur Adesal Córdoba de balonmano debuta con victoria ante el Lanzarote
Las de Rafa Moreno se imponen por ocho tantos de diferencia y firman un estreno soñado en la Fuensanta (30-22)
El Rahi-Sepisur Adesal Córdoba de balonmano ha abierto la temporada 2025-2026 con una sonrisa en La Fuensanta. El conjunto dirigido por Rafa Moreno se impuso al Lanzarote Puerto del Carmen con un marcador de 30-22, firmando un estreno solvente en casa que le permite sumar los dos primeros puntos del curso y arrancar con confianza su nueva andadura.
El choque no fue sencillo y mantuvo la tensión durante buena parte del mismo, pero las cordobesas supieron inclinar la balanza frente al rocoso cuadro canario. El arranque fue ajustado, aunque el partido derivó en la superiordad andaluza, hasta terminar con una diferencia de ocho tantos que reflejó la superioridad del combinado local durante prácticamente toda la segunda mitad y el tramo final.
Se trata del segundo curso consecutivo del club en la División de Honor Oro, un reto que afronta con la ambición de consolidar su presencia en la categoría. Y no hay mejor manera de comenzar ese camino que con una victoria en casa, ante su afición y mostrando argumentos competitivos.
