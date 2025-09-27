El Deportivo Córdoba debuta como local frente al San Fernando

El Deportivo Córdoba afronta este domingo a partir de las 12.00 horas su primer encuentro de liga como local en esta temporada, frente a otro club madrileño, en este caso el San Fernando, aunque no lo hará en su recinto habitual (Vista Alegre), sino que lo hará en las instalaciones del IDM Guadalquivir, otra de las pistas habitualmente utilizadas por el conjunto cajista cuando el principal pabellón de la capital no ha estado disponible.

El cuadro blanquiverde llega a esta cita tras la derrota sufrida ante el Majadahonda (6-1), sobre la que el técnico Rafa García matiza que "quizá el resultado fue excesivo para los méritos que hicimos. Es verdad que tras el descanso apenas tuvimos oportunidad de meternos en el partido, pero sí en la primera mitad, donde me llevé una muy buena impresión del equipo en la que, después del 2-1, gozamos de varias ocasiones para empatar o remontar, pero en la segunda parte nos vinimos abajo físicamente. Al final, las pocas rotaciones de las que disponemos a día de hoy hacen que no podamos darle al partido la intensidad que queremos. Trataremos de aprender de esta situación e intentar que esta semana no se repita lo sucedido en la segunda mitad".

Hasta tres caras nuevas para este curso disfrutaron de minutos en el estreno liguero de las califales, como fueron Vivi, Alba Ruiz y MJ, de las que el entrenador deportivista valora que "las tres tuvieron una muy buena actuación, tanto Vivi, que nos ayudó en momentos en que no podíamos sacar el balón saliendo de su portería, como Alba, aunque ya tenía más experiencia en otras etapas en el equipo, como MJ, que es otra de las notas más positivas de la pretemporada, una jugadora que viene de Cabra y con cuyo rendimiento estamos muy contentos".

Pero lo sucedido en Majadahonda es pasado, y Rafa García asegura que el equipo ha seguido esta semana "trabajando bien, en línea ascendente, aunque como hemos comentado en otras ocasiones, al equipo le faltan unos quince días para ponerse al 100%, ya que nuestra pretemporada ha sido mucho más corta de lo normal. Con todo ello, el cuerpo técnico está contento con el sacrificio que están haciendo todas las jugadoras de cara a acortar esos plazos, aunque inmersos en una preparación con la liga ya comenzada, un lastre que ya sabíamos en el momento en que la planificación cambió con el salto de categoría. Aún nos queda también el entrenamiento del sábado, donde trataremos de afianzar los conceptos de cara al domingo, y contaremos con la novedad de Noema, ausente en Majadahonda por motivos personales, y que es una jugadora en la que también confiamos muchísimo".

Sobre el encuentro frente al San Fernando, el míster cordobés cree que enfrente tendrán a "un equipo similar al Majadahonda que nos medimos la semana pasada, joven, con rotaciones, y donde podría destacar a una portera como Paula García, que acaba de volver de una concentración con la selección española sub 17, lo cual también pone en valor la importancia de esta Segunda División, donde nos medimos a jugadoras internacionales en diferentes categorías. Por nuestra parte, confiamos en que el factor cancha, aunque sea en el IDM Guadalquivir, nos ayude a dar la cara como el pasado fin de semana, pero con un resultado positivo".

Por último, al igual que hizo días atrás la capitana Inma Sojo, Rafa García hace "desde aquí un llamamiento a la afición para que acuda a vernos. Sabemos que nuestras familias y la gente que tiene relación con el club vendrá a arroparnos, pero también animamos a la gente de Córdoba a que trate de acompañarnos, que hemos vuelto a una competición complicada, lo cual es bueno para la ciudad y para el deporte cordobés, y tenemos la esperanza de contar con el apoyo porque las jugadoras lo necesitan".