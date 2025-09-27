El Córdoba Futsal busca recuperar la línea ante el campeón Jimbee Cartagena

El Córdoba Futsal encara este domingo (17.00 horas) un examen mayúsculo en Vista Alegre. No es un partido más: aterriza en la pista cordobesa el Jimbee Cartagena, vigente campeón de Liga y uno de los colosos del fútbol sala español, que llega a la cita invicto y dispuesto a prolongar su inercia. Y es que el parón por los compromisos internacionales ofrece ahora una especie de borrón y cuenta nueva para los pupilos de Emanuel Santoro, que cerrarán con este duelo un arranque de campeonato de una dureza extrema...

Después de verse las caras con Palma Futsal, Movistar Inter y Barça, la visita de otro gigante completa un inicio que bien podría considerarse un máster de supervivencia, en el que hasta el descalabro en territorio mallorquín la nota estaba rozando el sobresaliente.

Golpe tras la goleada en Son Moix

Porque la última imagen blanquiverde en Liga fue la derrota en Son Moix, donde el Palma Futsal pasó por encima con un contundente 8-1. Un correctivo de extremo calado -de hecho, la quinta vez consecutiva en la que los califas salen con una manita o más dianas en contra de sus visitas al pabellón insular- que contrasta con el arranque de curso: la histórica visita ante ElPozo Murcia en el Palacio de los Deportes de Murcia del debut (2-4) y el triunfo que se escapó sobre la bocina ante los madrileños (1-1).

El objetivo, de este modo, es recuperar el cauce del primer par de compromisos, o al menos con un vistazo al casillero. Instalado en la décima posición con cuatro de los nueve puntos posibles, sabe el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que sorprender al campeón no solo reforzaría en términos de puntuación en estas fechas, sino también con un importante revulsivo de confianza. Eso sí, las estadísticas no son las más alentadoras para esa empresa, tras cinco visitas del Jimbee a Vista Alegree que se han saldado con dos triunfos visitantes, dos empates y victoria local, la de aquella goleada por 5-1 de la 2020-2021, entonces con Josan González al mando, que guiará el camino.

La convocatoria del Córdoba Futsal para recibir al Jimbee Cartagena. / CÓRDOBA FUTSAL

El panel de bajas, que si bien por conocidas no dejarán de ser sensibles, también será el mismo al de semanas atrás. En la enfermería continúan tanto Pablo del Moral como Arnaldo Baéz, por lo que la receta tirará de cantera, con la llamada de Álvaro Pérez y Tejada, procedentes del filial, para completar la lista de 14 jugadores en esta cuarta jornada.

La visita del campeón

Y es que lo de enfrente no será baladí. El Jimbee Cartagena, dirigido por el técnico brasileño Duda, concurre en territorio cordobés con el aval de su cartel. Bicampeón de Liga, vigente defensor del título, y que llega arrastrando un arranque de campeonato prácticamente inmaculado, después de imponerse al Peñíscola (5-1) y el Ribera Navarra (8-2) y el y sellar las tablas frente al propio Palma (2-2) en tres encuentros.