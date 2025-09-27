Tenis de mesa | Superdivisión
Un buen punto de arranque para el Real Cajasur Priego de tenis de mesa
La escuadra cajista se estrena en Liga con un empate a domicilio ante el Irún Leka Enea (3-3)
Los inicios siempre son complicados, más aún cuando has cambiado a parte del plantel de cara a competir en tres competiciones diferentes en una misma temporada. Es por ello que las piezas tienen que ensamblarse, y tampoco ayuda que te enfrentes al equipo que también llegó a la final de la Copa del Rey durante la pasada campaña regular. Y es que el Real Cajasur Priego TMempató en su visita al Irún Leka Enea.
Un duelo que podía ser una buena vara para medir el nivel real del Real Cajasur Priego TM. Por tanto, era fundamental empezar con buen pie y así fue. Hampus Soderlund y Robert Gardos lograron vencer por la vía rápida a Jon Ander Guerricabeitia y a Daniel Palacios, respectivamente. Sin embargo, y pese a tenerlo en la mano, Carlos Machado cedió el primer punto en el general al Irún Leka Enea tras caer ante Endika Díez.
A partir de aquí, el conjunto prieguense necesitaba tan solo una victoria para asegurar, como mínimo, el empate en tierras vascas. Y no se demoró mucho. Robert Gardos, con sufrimiento, eso sí, logró el triunfo ante Jon Ander Guerricabeitia. Por tanto, un punto ya estaba en el bolsillo y ahora tocaba ir a por los tres, pero, en cambio, Soderlund cayó ante Endika Díez.
Por tanto, todo se iba a decidir en el último partido. Carlos Machado tenía la oportunidad de darle la primera victoria de la temporada al Real Cajasur Priego TM, aunque no fue así. Daniel Palacios superó al tenista prieguense y finalmente firmó las tablas en un partido muy competitivo.
