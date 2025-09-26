La Copa Diputación de Baloncesto alcanza este año una cifra récord de participación

La Copa Diputación de Baloncesto senior, que impulsa la institución provincial de la mano de la Federación Andaluza de Baloncesto y varios clubes cordobeses, vuelve a celebrarse con una participación récord este año al contar con la presencia de siete equipos masculinos y dos femeninos.

Así lo explicó el responsable de Deportes, Antonio Martín, quien señaló que “este trofeo, que sirve de pretemporada para los equipos de Córdoba, contará con siete equipos masculinos, cinco de categoría N1, como son el Codimar Basket Genil, CDB Cabra, Ciudad Alfarera La Rambla y los lucentinos Coto CCB Lucena y Visobath Al-Yussana”. “Además habrá otro equipo de Tercera FEB, el Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya-Pueblonuevo, y el de Segunda FEB, el Coto Córdoba, con lo que la provincia queda muy bien representada esta temporada”, manifestó. Martín abundó en que “este título sirve como ensayo para la temporada y es un termómetro para saber cómo están los equipos”.

Con respecto al sistema de juego, comienza con una eliminatoria entre cuatro equipos de N1 masculina, en virtud de la clasificación de la temporada anterior. En la segunda ronda se enfrentarán los dos ganadores y el vencedor pasará a tercera ronda para verse la cara con el otro equipo de la categoría. El clasificado de esta pasará a semifinales, donde se enfrentará al Dehesas Reunidas Climanavas, y el ganador de este encuentro disputará la final ante el Segunda FEB, el Coto Córdoba.

Por su parte, la delegada provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, Inmaculada Coba, destacó que “en la categoría femenina jugarán la final directa el CD Cordobasket y el Coto Córdoba el 13 de octubre a las 21.00 horas en Vista Alegre. La final masculina será el 19 de noviembre y está por ver si se hará en Lucena o Peñarroya”. Junto al delegado de Deportes estuvieron en la presentación de la Copa Diputación de Baloncesto representantes de algunos de los clubes participantes.