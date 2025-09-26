Benamejí, capital del béisbol y sóftbol nacional con dos torneos de referencia

Benamejí volverá a ser protagonista en el panorama deportivo nacional con la celebración de dos torneos que reunirán a destacados clubes y jóvenes promesas del béisbol y el sóftbol español. La alcaldesa, Carmen Lara, junto a la concejala de Deportes, Rosario Ruiz, y representantes del Benamejí Béisbol Club, Francisco Artacho y Juan Carlos Reyes, presentaron estas competiciones que consolidan a la localidad como referente en la organización de eventos de primer nivel.

Del 26 al 28 de septiembre se disputa el Torneo de Béisbol Sub 22 “Villa de Benamejí”, una cita que coincide con la conmemoración del 40º aniversario del club local y que servirá de escaparate al talento emergente del béisbol español. En él participarán equipos como Estrellas Negras, Dracks Baseball, Béisbol Huesca y el propio Benamejí BC, que ejercerá de anfitrión en el Estadio Municipal Antonio Espejo Arjona.

La siguiente semana, los días 4 y 5 de octubre, será el turno del sóftbol con la tercera edición del Torneo Mixto “Villa de Benamejí”. En esta ocasión se darán cita formaciones de gran proyección como Málaga Cerveceros, Almería Béisbol y Sóftbol, Madrid, Rivas, Benamejí BC, Goya Team, La Elipa y Cañeros de Madrid, en un evento que conjuga igualdad, convivencia y espectáculo deportivo.

La celebración de estos torneos refuerza el reconocimiento de Benamejí como la gran cuna del béisbol andaluz, una localidad que ha sabido convertir la pasión por este deporte en seña de identidad y que cada temporada atrae a equipos de distintos puntos de España y del extranjero para preparar sus pretemporadas. Las citas cuentan con la colaboración de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol y la Junta de Andalucía. Benamejí ofrece cada temporada un calendario de competiciones que no solo proyectan el nombre de Benamejí en el ámbito deportivo, sino que también generan un impacto positivo en la economía y la vida social del municipio.

Con más de cuatro décadas de historia vinculada al diamante, Benamejí reafirma su condición de destino imprescindible para el béisbol y el sóftbol nacional e internacional, ofreciendo instalaciones de calidad, tradición, afición y un ambiente único que lo convierten en referente en el fomento de esta modalidad deportiva. Ambas competiciones se realizarán con entrada gratuita y contarán con servicio de barra para poder fomentar la convivencia y el disfrute durante el espectáculo deportivo, siendo una magnífica oportunidad para quienes acercarse por primera vez a este deporte.