Tenis de mesa
El Real Cajasur Priego de tenis de mesa inicia la Liga con un duro duelo
El conjunto prieguense debutará este viernes ante el Irún Leka Enea en un partido que rememorará la última final de la Copa del Rey
El comienzo nunca suele ser fácil. Por mucha ventaja competitiva que tengas, todos parten de cero y tienes que buscar hacer un camino totalmente nuevo. Así las cosas, el Real Cajasur Priego TM debutará en una nueva temporada en la Superdivisión masculina, máxima categoría del tenis de mesa español, con el objetivo de, como mínimo, igualar la pasada temporada: título liguero y entorchado copero.
La dificultad con el paso de las temporadas aumenta, ya que el resto de los equipos están logrando confeccionar plantillas para pelear también por todo, haciendo así que el tenis de mesa español crezca. Es por ello que el Real Cajasur Priego TM no se fía en ningún momento del nivel de sus contrincantes, y menos de un equipo que alcanzó la final de la Copa del Rey el curso pasado.
Aun así, el conjunto prieguense competirá este curso regular en tres competiciones de manera simultánea, por lo que ha hecho movimientos en su plantilla en busca de aumentar el nivel competitivo. Ahora, vestirán la elástica del Real Cajasur Priego TM: Alejandro Calvo, Carlos Machado, Diogo Chen, Diogo Carvalho, Abdel-Kader Salifou, Hampus Soderlund y Tao Yuchang.
Por tanto, es una auténtica incógnita quién se vestirá de corto el próximo viernes en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta para enfrentarse al Irún Leka Enea (18.30 horas). Un equipo guipuzcoano que también querrá dar la sorpresa y dar continuidad a esa gran participación en la pasada edición de la Copa del Rey.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- El huracán Gabrielle se acerca a España: ¿afectará a Córdoba?
- La Diputación de Córdoba plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
- «Necesitábamos dotar de más músculo a nuestras tiendas»
- 957 453 122, dígame': Córdoba llama a los comercios de barrio a ser 'radares de soledad
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio