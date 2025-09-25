El Real Cajasur Priego de tenis de mesa inicia la Liga con un duro duelo

El comienzo nunca suele ser fácil. Por mucha ventaja competitiva que tengas, todos parten de cero y tienes que buscar hacer un camino totalmente nuevo. Así las cosas, el Real Cajasur Priego TM debutará en una nueva temporada en la Superdivisión masculina, máxima categoría del tenis de mesa español, con el objetivo de, como mínimo, igualar la pasada temporada: título liguero y entorchado copero.

La dificultad con el paso de las temporadas aumenta, ya que el resto de los equipos están logrando confeccionar plantillas para pelear también por todo, haciendo así que el tenis de mesa español crezca. Es por ello que el Real Cajasur Priego TM no se fía en ningún momento del nivel de sus contrincantes, y menos de un equipo que alcanzó la final de la Copa del Rey el curso pasado.

Aun así, el conjunto prieguense competirá este curso regular en tres competiciones de manera simultánea, por lo que ha hecho movimientos en su plantilla en busca de aumentar el nivel competitivo. Ahora, vestirán la elástica del Real Cajasur Priego TM: Alejandro Calvo, Carlos Machado, Diogo Chen, Diogo Carvalho, Abdel-Kader Salifou, Hampus Soderlund y Tao Yuchang.

Por tanto, es una auténtica incógnita quién se vestirá de corto el próximo viernes en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta para enfrentarse al Irún Leka Enea (18.30 horas). Un equipo guipuzcoano que también querrá dar la sorpresa y dar continuidad a esa gran participación en la pasada edición de la Copa del Rey.