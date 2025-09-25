Alfonso Cabello, en la lista para el Mundial de Ciclismo adaptado de Río de Janeiro

La Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó el pasado miércoles en su página web la lista de corredores preinscritos para el próximo Mundial de paraciclismo en pista, que se disputará en Río de Janeiro (Brasil), entre el 16 y el 19 de octubre, y en la que se incluye el cordobés de La Rambla Alfonso Cabello, que competirá en las modalidades de velocidad y kilómetro, compitiendo en la prueba de velocidad por equipos junto a Eduardo Santas e Isabel Yinghua Hernández.

Serán 160 los participantes únicos, de 38 países, que intervendrán en las 48 pruebas de un programa que cambia sensiblemente respecto a la pasada edición. En el caso de España, son siete ciclistas -seis hombres y una mujer- los que figuran en el listado, sin presencia de tándems, y en las siguientes pruebas: Ricardo Ten (MC1): Kilómetro, velocidad, eliminación y scratch. Luis Javier Arcega (MC2): Kilómetro, velocidad, eliminación y scratch. Maurice Eckhard (MC2): Kilómetro, velocidad, eliminación y scratch. Eduardo Santas (MC3): Kilómetro, velocidad, eliminación y scratch. Alfonso Cabello (MC5): Kilómetro y velocidad. Pablo Jaramillo (MC5): Kilómetro y velocidad. Isabel Yinghua Hernández (WC5): Kilómetro y velocidad.

En cuanto a la velocidad por equipos, con esa nueva norma que obliga a que haya una fémina, el trío estará formado por Santas, Cabello y Hernández, aunque Ten, Arcega y Jaramillo figuran también como reservas en la inscripción UCI. Aunque el foco de interés del paraciclismo será el inminente Campeonato del Mundo de carretera en Ronse, Bélgica, del 28 al 31, la UCI no se olvida del Mundial de pista que tendrá lugar en Rio de Janeiro del 16 al 19 de octubre, con un importante cambio en el programa de competiciones y una notable diferencia entre el que afronten los tándems y el de las bicicletas.

El Campeonato de España de Pista Élite-Sub23 y Paralímpico se celebró hace un par de semanas en su tercera edición bajo este formato de manera conjunta, donde de nuevo se reivindicó el deporte inclusivo. La selección catalana fue la gran dominadora en la prueba de Velocidad por Equipos, llevándose el doblete tanto en la prueba masculina como en la femenina. Itmar Esteban, Axel Moreno y Marcel Martínez fueron los ganadores de esta competición tras vencer en la final a la selección madrileña. Tercera fue la selección de Murcia, con la participación del Alfonso Cabello junto con los ciclistas convencionales. Entre las chicas, Helena Casas, Aixa Catalán y Laura Rodríguez batieron en la final a la selección madrileña por más de dos segundos de diferencia. Las navarras ocuparon el tercer cajón del podio al derrotar a Baleares.