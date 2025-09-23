La Media Maratón de Córdoba amplía otros 250 dorsales ante la gran demanda

El pulso por correr la trigésimo novena Media Maratón de Córdoba sigue latiendo con fuerza. Y es que la expectación generada por la prueba ha llevado al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) a ampliar en 250 los dorsales previstos inicialmente, que se pondrán a la venta este miércoles, a partir de las 18.00 horas, a través de la plataforma oficial de inscripciones.

De 7.500 a 7.800 corredores

Con esta decisión, la cita cordobesa se asegura reunir a cerca de 7.800 corredores el próximo mes de noviembre -según previsiones de la organización-, tras agotar en julio los 7.500 dorsales previstos de inicio -por primera vez en siete años-. En apenas semanas, todos los disponibles fueron completados, reflejo de la expectación que rodea a una de las medias maratones más emblemáticas del calendario nacional. «Cada corredor llega con una historia y un sueño que compartir, y todos van a vivir una experiencia única por las calles de nuestra ciudad», destacó la teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, al anunciar la ampliación.

Eso sí, el incremento de dorsales no alterará el plan organizativo ni las garantías de seguridad. Desde el Imdeco se ha subrayado que la ampliación llega respaldada por un dispositivo técnico y sanitario que asegura un entorno controlado, donde cada participante pueda disfrutar de la prueba con confianza.