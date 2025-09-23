Leandro Semedo refuerza al Ángel Ximénez Puente Genil para la 2025-2026

El Ángel Ximénez Puente Genil ha encontrado un nuevo aliado para su proyecto en la Liga Nexus Energía Asobal. El club pontanés ha cerrado la incorporación de Leandro Semedo, lateral izquierdo caboverdiano de 29 años, que aterriza en el Alcalde Miguel Salas con la misión de aportar experiencia, físico y gol en la temporada 2025-2026.

Un regreso con sello Asobal

Semedo no es un desconocido en el balonmano español. Durante su primera etapa en la Asobal vistió las camisetas del Abanca Ademar León y del Helvetia Anaitasuna. Ahora vuelve al panorama nacional tras haber ampliado recorrido internacional en Portugal donde pasó por Porto, ADA Maia ISMAI, Benfica y Marítimo Madeira- y en Kuwait, con Burgan SC y Al-Kuwait, su último destino antes de recalar en Puente Genil.

En sus primeras palabras como jugador del Ximénez, Semedo confesó la ilusión que le genera vestir de pontanés y cambiar la perspectiva de un pabellón que ya conoce bien. «Me siento contento. Estoy bastante alegre por firmar por Puente Genil y con ganas de empezar, de llegar allí y trabajar para el grupo, con el míster… Y sentir el calor del público, que es un pabellón donde se siente mucho el público y siempre lo he sentido al revés, como adversario, y ahora quiero sentir a la gente conmigo», explicó el internacional caboverdiano.

«Mi regreso a la Asobal me trae buenos recuerdos, buenas memorias de los dos clubes con los que he jugado. Ahora también quiero crear buenos recuerdos con Puente Genil y así me siento. Estoy muy feliz de volver a la liga y a disfrutar del buen balonmano español», señaló el lateral.