Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala

El fútbol sala cordobés estará representado en el Europeo sub-19

El prieguense Pablo Guti y el jugador del Córdoba Futsal David Fernández, seleccionados por Albert Canillas

Pablo Guti en un encuentro con la selección española.

Pablo Guti en un encuentro con la selección española. / RFEF

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El seleccionador sub-19 de fútbol sala, Albert Canillas, hizo oficial este martes la convocatoria para el Europeo de Moldavia. La selección se entrenará este martes y miércoles en Las Rozas antes de viajar a Chisinau el jueves por la mañana y en ella están incluidos el prieguense Pablo Gutiérrez (Pablo Guti) y el ala-cierre del Córdoba Patrimonio Fútbol Sala, David Fernández.

España, dos veces campeona de Europa sub-19, debutará el domingo 28 en la fase de grupos frente a Turquía las 17:00 horas. El lunes 29 se enfrentará a la República Checa (14:30 horas) y cerrará esta primera fase ante Eslovenia (14:30 horas) el miércoles 1 de octubre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents