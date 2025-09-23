El fútbol sala cordobés estará representado en el Europeo sub-19

El seleccionador sub-19 de fútbol sala, Albert Canillas, hizo oficial este martes la convocatoria para el Europeo de Moldavia. La selección se entrenará este martes y miércoles en Las Rozas antes de viajar a Chisinau el jueves por la mañana y en ella están incluidos el prieguense Pablo Gutiérrez (Pablo Guti) y el ala-cierre del Córdoba Patrimonio Fútbol Sala, David Fernández.

España, dos veces campeona de Europa sub-19, debutará el domingo 28 en la fase de grupos frente a Turquía las 17:00 horas. El lunes 29 se enfrentará a la República Checa (14:30 horas) y cerrará esta primera fase ante Eslovenia (14:30 horas) el miércoles 1 de octubre.