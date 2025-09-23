Fútbol sala
El fútbol sala cordobés estará representado en el Europeo sub-19
El prieguense Pablo Guti y el jugador del Córdoba Futsal David Fernández, seleccionados por Albert Canillas
El seleccionador sub-19 de fútbol sala, Albert Canillas, hizo oficial este martes la convocatoria para el Europeo de Moldavia. La selección se entrenará este martes y miércoles en Las Rozas antes de viajar a Chisinau el jueves por la mañana y en ella están incluidos el prieguense Pablo Gutiérrez (Pablo Guti) y el ala-cierre del Córdoba Patrimonio Fútbol Sala, David Fernández.
España, dos veces campeona de Europa sub-19, debutará el domingo 28 en la fase de grupos frente a Turquía las 17:00 horas. El lunes 29 se enfrentará a la República Checa (14:30 horas) y cerrará esta primera fase ante Eslovenia (14:30 horas) el miércoles 1 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático
- Comienza la obra para transformar La Viñuela en una avenida ajardinada y peatonal