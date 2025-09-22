Janssens, Aguilar y Pérez reinan en la Subida Ciudad de Montoro

Montoro volvió a rugir este fin de semana con el eco de los motores. La localidad cordobesa celebró la vigésimo quinta edición de su Subida de Montaña, una cita que se ha consolidado como una de las más atractivas del calendario tanto en la Copa de España como en el Andaluz de Montaña. Cerca de un centenar de pilotos convirtieron el rápido y técnico trazado montoreño en un escenario de vértigo, sazonado con la presencia de centenares de aficionados en las cunetas circundantes a todo el recorrido.

El granadino Humberto Janssens Vrebos volvió a ejercer de referencia en la categoría de Turismos. Se llevó el primer puesto por la vía rápida con un tiempo de 3:51.564, rubricando el scratch absoluto en la modalidad reina del certamen. Ni José Manuel Segura Hidalgo, segundo a más de quince segundos, ni Juan José García Ramírez, tercero a veinte, pudieron inquietar la supremacía de un Janssens que, además, redondeó la faena conquistando el Trofeo Máster +50.

Aguilar se estrena en Monoplazas

En la categoría de Monoplazas, el protagonismo fue para Francisco José Aguilar Cisneros. El piloto de la Escudería RS Sport firmó una actuación impecable, deteniendo el crono en 3:50.313 para inscribir por primera vez su nombre en el palmarés de Montoro. Esteban Perea Oriola (+3,81) y Juan Manuel Camacho Sánchez (+6,82) completaron un podio que premió la regularidad y el empuje.

Pérez, el más rápido en Car-Cross

Los Car-Cross tampoco defraudaron y ofrecieron una de las batallas más vibrantes del fin de semana. José Miguel Pérez Santiago emergió como el más veloz con 3:57.141, dejando a 1,80 segundos a Francisco Javier Avilés Serrano y a 3,16 a Juan Manuel Ramírez Martínez, de la Escudería del Mármol, tercero y además ganador del Trofeo Junior.

Premios por clases y copas especiales

El reparto de galardones dejó un largo listado de vencedores en las distintas clases: José Manuel González Cabrera (Clase II), Jesús David Jiménez Ruiz (III), Bartolomé de los Llanos Agudo (IV), Bartolomé Arévalo González (VI), José Manuel Gómez Mora (VII), Juan Pedro Godoy García (VIII), Rafael Aljama Peinado (IX) y Manuel Murillo Becerra (X).

En el apartado de copas especiales, además de la citada victoria de Janssens en Máster +50 y de Ramírez en Junior, Alba María Camacho Beret se impuso en Féminas, mientras que Amador Jaén Guillermo lo hizo en Históricos. La Copa Diputación de Córdoba quedó en manos de Francisco Javier Avilés, cerrando con broche de oro una edición que volvió a situar a Montoro en el centro del automovilismo andaluz.