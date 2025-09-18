El Deportivo Córdoba comienza la Liga en Majadahonda

El Deportivo Córdoba arranca este fin de semana la competición 2025-26 de manera oficial, y lo hace en el que será su regreso a Segunda División tras dos años militando en División de Honor andaluza. Y lo hace tras un intenso verano donde ha vivido un repentino ascenso de categoría, un cambio de entrenador con la llegada de Rafa García reemplazando a Alfonso Ortiz, y en el que también sufrió el duro varapalo del fallecimiento de Inma Baena.

El técnico Rafa García hizo balance de lo que han sido estos meses en el cargo, satisfecho, ya que "las jugadoras han hecho un esfuerzo y un sacrificio importante durante el verano porque la pretemporada ha sido complicada por las circunstancias del cambio de categoría, más todos los condicionantes de la planificación que ya había hecha, al final ha sido una preparación corta, y evidentemente el equipo lo sabe. Hemos intentado llevar a cabo más sesiones de entrenamiento de las que se hacen normalmente para tratar de llegar en la mejor disposición al primer partido de liga. A esto hay que unir que la mayoría de jugadoras han tenido un primer contacto conmigo, lo cual también es bueno para que vean mis intenciones de cara al resto de la temporada".

Esta semana previa al inicio del campeonato liguero, el míster deportivista asegura que "ha ido bien, en la línea en la que llevamos toda la pretemporada. La plantilla está trabajando bien, con un compromiso y un sacrificio loable. De igual modo, las jugadoras van viendo el desarrollo del trabajo y los conceptos que vamos asimilando poco a poco con el paso de los días, y con todo ello, veo al equipo deseoso de que llegue el sábado para medir un poco cuál va a ser nuestra situación a lo largo de la liga".

En el plano personal, Rafa García reconoce que afronta esta campaña "con mucha ilusión; volver a una categoría como la Segunda división y encontrarme con un grupo humano tan fantástico como el que tenemos y que están demostrando tanto esfuerzo y compromiso por el club, como entrenador te hace dar un paso adelante, y te devuelve la ilusión por entrenar, por participar y, sobre todo, por seguir formando personas y jugadoras que tienen un interés máximo en la competición".

El estreno de la nueva temporada tendrá lugar este sábado a las 17:00 horas en la pista del Majadahonda, donde el preparador califal espera que "el equipo sepa competir. Es evidente que, como hemos comentado antes, nuestra pretemporada ha sido un poco corta y creo que vamos a necesitar más tiempo de lo normal para estar en plenas facultades y en pleno conocimiento de lo que el cuerpo técnico quiere afianzar. Pero yo veo a las jugadoras muy ilusionadas, como ya vimos en los dos amistosos de preparación en los que dieron la cara y rindieron muy bien para cumplir con lo que necesitábamos. Sin ir más lejos, el pasado domingo ante el Playas de Málaga conseguimos una victoria importante en una pista donde en otras ocasiones caímos derrotadas, y en ese sentido veo al equipo con confianza de empezar la competición".