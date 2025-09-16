Atletismo | Carreras Populares
La Carrera de la Mujer por la Igualdad en Córdoba: fechas, horarios e inscripciones
La cita programada para el 4 de octubre, con un recorrido de seis kilómetros por el entorno monumental de la ciudad, ya tiene casi 700 dorsales reservados de los 1.500 disponibles
La Carrera de la Mujer por la Igualdad alcanza este 2025 su vigésima edición y lo hará consolidada como una de las pruebas más veteranas de España en su formato. El evento se celebrará el próximo 4 de octubre a partir de las 19.30 horas, con salida y meta en las Instalaciones Deportivas Municipales del Fontanar, y aspira a reunir a 1.500 corredores y corredoras en una jornada deportiva y reivindicativa a partes iguales.
Una fiesta por la igualdad
La presentación oficial tuvo lugar este martes, en un acto que contó con la presencia de Marian Aguilar, teniente de alcalde delegada de Igualdad y Deporte del Ayuntamiento de Córdoba, y Rosario Alarcón, responsable provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. También participó Antonio Romero, presidente del Club Atletismo Califas-Universidad de Córdoba, organizador de la cita.
Aguilar subrayó que esta carrera es «una buena oportunidad para visibilizar a la mujer y al deporte femenino, y para concienciar de la necesidad de seguir trabajando por una Córdoba más igualitaria». Asimismo, agradeció al club organizador su implicación: «Con pequeños gestos todos hacemos un mundo más igualitario, también en el deporte».
La delegada incidió en el carácter simbólico de la prueba: «La práctica del deporte une a la sociedad y esta carrera simboliza esa unidad y el compromiso de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres». Por ello, aseguró que «contáis con todo el apoyo del Ayuntamiento» y animó a la participación en «lo que seguro que será una fiesta del deporte y la igualdad».
El circuito, de 6 kilómetros, partirá desde las pistas de atletismo del Fontanar y recorrerá enclaves como la Ribera y la Puerta del Puente, antes de regresar al punto de inicio. Una vez en meta, se celebrarán actividades lúdicas y la ceremonia de premiación, en la que recibirán trofeo las tres primeras clasificadas de cada categoría. Todas las participantes tendrán además un recuerdo especial: una camiseta conmemorativa de diseño exclusivo.
Inscripciones abiertas
La organización ha previsto un máximo de 1.500 dorsales, de los cuales ya se han agotado cerca de 700. El coste para la participación es de cinco euros y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de octubre a través de la web oficial del evento, a la que puede acceder haciendo click aquí.
