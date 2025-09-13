Rafa Lozano Jr. peleará por convertirse en campeón mundial en Liverpool

Rafa Lozano Jr. volvió a hacer historia, en esta ocasión en el M&S Bank Arena de Liverpool, al imponerse al irlandés Patsy Joyce Thady en la semifinal de la categoría -55 kgs. de los Mundiales de Boxeo que se celebran en la localidad inglesa en un combate igualadísimo que le abrió las puertas de la final, que disputará al kazajo Makhmud Sabyrkhan, que derrotó all chino Chuang Liu en la otra semifinal.

El combate se decidió por un estrecho margen de puntos y por decisión dividida a favor de afa Lozano Jr. (3-2). En el primer round, cuatro de los cinco jueces dieron como ganador al boxeador irlandés y sólo el norteamericano, Jonathan Wolper dio la victoria en esa primera manga al cordobés. Sin embargo, en el segundo round, todos por unanimidad concedieron el triunfo a Rafa Lozano, que poco a poco fue remontando el signo de la pelea. Ya en el tercer round, Patsy Joyce comenzó soltando todo, consiguiendo puntuar más que el cordobés que, sin embargo, lejos de amilanarse, dio paso adelante y logró puntuar en la recta final de la lucha. Tanto fue así que consiguió que tres de los cinco jueces le dieran como ganador de ese round, lo que le daba la victoria en la semifinal y, con ella, el pase a una final histórica para él y para el deporte cordobés.

Rafael Lozano Jr. llegó a la ciudad inglesa como uno de los cabezas de serie del torneo y ha cumplido con creces las expectativas generadas en la previa del mismo. Se impuso en dieciseisavos de final al francés Christopher Hippocrate por 5-0, es decir, por decisión unánime de los jueces. Confirmó esa superioridad contra su siguiente oponente, el italiano Tommaso Sciacca, que no pudo hacer nada ante la mayor técnica y empuje de un Rafa Lozano que volvía a imponerse por decisión unánime de los jueces (5-0). Ya en cuartos se impuso también al mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu, por lo que con su pase a semifinales se garantizaba una medalla en el cuello.

Por su parte, el rival de Rafa Lozano Jr., Makhmud Sabyrkhan, de Kazajistán, se deshizo del chino Chuang Liu en la otra semifinal, en la que demostró su clara superioridad sobre su contrincante, lo que dio lugar a una decisión unánime de los cinco árbitros a su favor, ya que todos le dieron como ganador en los tres rounds sobre Sabyrkhan.