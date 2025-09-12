El Córdoba Futsal se frena y cae arrollado en Palma

El Córdoba Futsal conoció en Son Moix la crudeza de la élite, o al menos se reencontró con ella. El conjunto blanquiverde encajó su primera derrota del curso con un severo 8-1 ante el Palma Futsal, vigente campeón de Europa, que no concedió margen para la sorpresa y mostró una pegada descomunal en ambos actos. La cita sirvió de baño de realidad para los de Emanuel Santoro , que no pudo evitar la quinta visita consecutiva a suelo balear en la que los blanquiverdes escapan con cinco goles o más en el zurrón, pero en contra.

Primer golpe antes del descanso

La receta fue conocida. El preparador argentino apostó por el mismo cinco inicial con el que triunfó en Murcia y empató fechas atrás ante el Inter. Fabio Alvira se mantuvo en la portería, con Murilo como ancla y los canteranos Hugo Expósito y Javi Aranda en las alas. Nicolás Marrón, en punta, ejercía de referencia en un quinteto sin Arnaldo Báez ni Pablo del Moral, aún de baja. El inicio fue valiente. Titi del Rey puso la primera amenaza con una carrera explosiva que finalizó con un disparo cruzado, y acto seguido Fabinho obligó a intervenir a Fabio, que incluso necesitó asistencia médica. Pero el equilibrio saltó por los aires en un error en la salida de balón de Hugo que castigó Mateus Maia para abrir el marcador. Fue solo el preludio de la tormenta.

El propio Maia volvió a golpear a balón parado y dejó el partido muy cuesta arriba lances después, con el 2-0. El Córdoba Futsal intentaba agarrarse al choque, con los locales amenazados por los dobles penaltis desde bien temprano, pero la contundencia del Palma era arrolladora. Fabinho amplió la renta con el tercero, Deivao firmó el cuarto en apenas segundos y Ernesto, justo antes del descanso, colocó el quinto. Un vendaval que no dio respiro y que evidenció la debilidad califal en las acciones de pizarra, que eran una sangría.

Lance del encuentro entre el Palma Futsal y el Córdoba Futsal. / CÓRDOBA FUTSAL

Sin margen para la reacción

Tras el intermedio, los de Santoro intentaron asomarse al partido con un tímido paso adelante. Javi Aranda tuvo la ocasión más clara, pero Muller estuvo atento bajo palos. Fue un espejismo. Alisson Neves rubricó el sexto y, con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya sin fuerzas ni respuestas, Charuto anotó el séptimo con un disparo que se coló entre las piernas de Fabio, que esta vez no pudo sostener al equipo como en anteriores citas.

La recompensa al esfuerzo visitante llegó en las botas de Carlos Gómez, jugador precisamente cedido por el propio Palma, que conectó un zurdazo tras una buena acción coral para firmar el tanto del honor. La alegría duró poco, porque de nuevo Maia, desde los diez metros, selló el 8-1 definitivo con el que se cerró la goleada. Y por darle dimensión: con esta, justo antes del parón en Primera, es la quinta vez consecutiva que el club de Vista Alegre sale con una 'manita' en el zurrón de sus salidas a territorio mallorquín...

Ficha técnica 8 - Palma Futsal: Muller, Deivao, Lin, Rivillos y Fabinho -cinco inicial-, Machado, David Peña, Ernesto, Mateus Maia, Carlos Barrón, Charuto, Rodri, Alisson, Lucao y Dennis. 1 - Córdoba Futsal: Fabio, Murilo, Javi Aranda, Hugo y Nicolás Marrón -cinco inicial-, Víctor Areales, Tomás Pescio, Toti del Rey, Canario, Enzo Báez, Carlos Gómez, Zequi y Nacho Gómez. Goles: 1-0 (8’) Mateus Maia. 2-0 (11’) Mateus Maia. 3-0 (14’) Fabinho. 4-0 (14’) Deivao. 5-0 (19’) Ernesto. 6-0 (24’) Alisson. 7-0 (28‘) Charuto. 7-1 (32’) Carlos Gómez. 8-1 (38‘) Mateus Maia. Árbitros: Francesc García-Donás y José Lázaro, del colegio catalán y aragonés. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Charuto y Deivao, así como a los visitantes Murilo y Enzo Báez. Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de Liga en Primera División, disputado en Son Moix.

