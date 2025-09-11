El Córdoba Futsal busca otro golpe de efecto ante el Palma

El Córdoba Patrimonio afronta este viernes (21.00 horas) una de esas citas que miden de verdad. El cuadro blanquiverde viaja hasta territorio balear para medirse al vigente campeón de Europa, un Palma Futsal que no necesita presentación y que en Son Moix se convierte en un rival temible. El reto, mayúsculo, llega en un momento de confianza para los de Emanuel Santoro, que han arrancado la temporada con cuatro de seis puntos posibles y sensaciones que invitan al optimismo.

Un arranque que ilusiona

La séptima temporada consecutiva en Primera División no ha podido empezar mejor para el Córdoba Futsal, o casi. Primero, con el histórico triunfo en la pista de ElPozo Murcia (2-4), y después con un empate ante Movistar Inter (1-1) en Vista Alegre que dejó un sabor agridulce, más por el desenlace final que por lo mostrado sobre la pista. El equipo cordobés volvió a competir de tú a tú contra otro coloso, demostrando que la identidad propuesta por Santoro -intensidad, orden defensivo y pegada en transición- empieza a consolidarse.

Entre los nombres propios destacan las paradas decisivas de Fabio, la calidad de Murilo, la energía de Javi Aranda, la pegada de Carlos Gómez o la fiabilidad de Tomás Pescio y Nicolás Marrón. Todos ellos han dado un paso adelante en este inicio de curso, aunque el conjunto cordobés sigue echando en falta a dos piezas clave: Pablo del Moral y Arnaldo Báez, aún inéditos por lesión.

Parada de Fabio en el encuentro ante el Movistar Inter. / A.J. GÓNZALEZ

Palma, un gigante en casa

Enfrente estará un Palma Futsal que también suma cuatro puntos en su casillero. El equipo balear empató en la jornada inaugural frente a Jimbee Cartagena y después superó a Valdepeñas, confirmando que mantiene intacto el nivel competitivo que le llevó a conquistar la Champions League y la Supercopa de Europa hace unos meses.

El bloque dirigido por Antonio Vadillo presume de una plantilla de primer nivel, con estrellas como Deivao, Lucao, Rivillos o Fabinho. Además, su portería está custodiada por un viejo conocido de la afición cordobesa: Carlos Barrón, capitán y referente de los baleares, que se reencontrará con su tierra en una nueva batalla de élite.

Un examen de altura

El choque en Son Moix será, por tanto, un examen de enorme exigencia para el Córdoba Futsal. A la dificultad de medirse a uno de los grandes de Europa se suma el factor cancha, en la que nunca han logrado sumar los blanquiverdes en la élite. No obstante, los de Emanuel Santoro llegan con la confianza de haber derribado ya un muro como el de Murcia y de haber puesto contra las cuerdas a Movistar Inter.

