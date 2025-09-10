Rafa Lozano Jr. vuelve a brillar en Liverpool y se garantiza un metal

Rafa Lozano Jr. vuelve a mostrar la clase que atesora en una gran competición internacional y se garantiza un metal en Liverpool. El púgil cordobés se impuso en el combate de cuartos de final al mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu, por lo que con su pase a semifinales le cuelga una medalla en el cuello. Ahora sólo hace falta ver el metal.

En semifinales le esperará el ganador del combate entre el uzbeko Mirazizbek Mirzakhalilov y el irlandés Patsy Joyce Thady, pero en cualquier caso, el torneo del boxeador cordobés ya ha sido sobresaliente, como mínimo. De ahí saldrá su último obstáculo para acceder a la final en la que se dirimirá el campeón del mundo en categoría de 55 kg. en Liverpool.

Lozano llegó a la ciudad inglesa como uno de los cabezas de serie del torneo y ha cumplido con creces las expectativas generadas en la previa del mismo. Se impuso en dieciseisavos de final al francés Christopher Hippocrate por 5-0, es decir, por decisión unánime de los jueces. Confirmó esa superioridad contra su siguiente oponente, el italiano Tommaso Sciacca, que no pudo hacer nada ante la mayor técnica y empuje de un Rafa Lozano que volvía a imponerse por decisión unánime de los jueces (5-0).

Ahora, también en el tercer combate, Rafa Lozano Jr. plasmó una exhibición, a pesar de recibir una advertencia de los jueces en el segundo round. En todo caso, los cinco jueces dieron como ganador al púgil cordobés en los dos primeros de los tres rounds, una buena muestra de la superioridad de este sobre el mongol, que se impuso en el tercer round, aunque ya con el cordobés administrando la ventaja y conociéndose ganador del combate.

En todo caso, Rafa Lozano Jr. se garantizó ya el éxito en Liverpool, de donde regresará con un metal colgado del cuello. Ahora, el próximo combate dejará claro si peleará finalmente por el oro.

