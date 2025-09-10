La Nocturna de La Fuensanta cumple 40 años y se disputará el próximo 27 de septiembre

La concejala de Deportes y tercera teniente de alcalde de Córdoba, Marián Aguilar, el diputado de Deportes, Antonio Martín y el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, entre otros, presentaron la edición número 40 de la Carrera Nocturna La Fuensanta, creada en 1983 al amparo de la Velá de la Fuensanta, y que tradicionalmente se celebraba el Día de la Fuensanta, aunque en esta ocasión se realizará el próximo 27 de septiembre.

Varios cambios de la carrera de La Fuensanta ha habido en los ultimos años. La salida se ha llevado a la pista de atletismo de El Fontanar, lo que ha permitido «ofrecer más atención y servicios a los participantes», se detalló en la presentación de la prueba. Ahora ha pasado del tradicional domingo mañanero de carreras al sábado nocturno de la fiesta del corredor popular, pudiendo elegir entre 3k, 5k y 10k

Según los promotores de la prueba, se ha pasado a un circuito nocturno para que sea divertido, pasará por las zonas más emblemáticas de la ciudad, «haciendo de cada carrera personal un recuerdo inolvidable, donde la noche lo hará más bonito si cabe, y dada la fecha del 27 de septiembre despidiéramos el verano cordobés con una carrerita entre amigos».

En este 40 aniversario de la Carrera Nocturna La Fuensanta, la prueba será valedera para el Campeonato de Andalucía, para el de Córdoba y puntuable para el circuito de Carreras Populares de Córdoba.