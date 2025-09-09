Rafa Lozano Jr. avanza a cuartos de final de los Mundiales de Boxeo de Liverpool

Rafa Lozano Jr. continúa con paso firme y puño de hierro su andadura por los Mundiales de Boxeo que se celebran en Liverpool. El púgil cordobés logró este martes su pase a cuartos de final en la categoría de 55 kgs. al imponerse claramente al italiano Tommaso Sciacca, al que superó ampliamente, ya que los cinco jueces le dieron el triunfo por unanimidad (5-0).

Así, Lozano confirma ser uno de los cabezas de serie del torneo, ya que en su estreno, en combate de 1/16 de final contra el francés Christopher Hippocrate, también se impuso por decisión unánime (5-0). El resultado no pudo ser mejor para el púgil cordobés en el debut, que se impuso con claridad y decisión unánime a su oponente galo por 5-0. Hippocrate se había impuesto en la ronda previa al jordano Yousef Iashash, lo que le dio derecho a enfrentarse en 1/16 a Rafa Lozano, uno de los cabezas de serie del torneo.

Ahora, en octavos de final superó al italiano Sciacca, lo que le da derecho a buscar el podio en el próximo combate, correspondiente a cuartos de final, que deberá disputar este miércoles contra el mongol Kharkhuu Bilguunsaikhan, que tiene un récord de 22 triunfos (siete por KO) y ocho derrotas, por lo tanto, una tarjeta de presentación con bastante más experiencia que el cordobés. En todo caso, Rafa Lozano Jr. ha mostrado en estos dos combates su favoitismo a los lugares de privilegio en los Mundiales de Liverpool.