El Córdoba Futsal roza la gloria ante Inter en Vista Alegre

El Córdoba Futsal volvió a dar motivos para creer. El estreno en Vista Alegre, tras la ilusionante victoria en Murcia, confirmó que el proyecto de Emanuel Santoro se asienta sobre bases firmes, aunque la recompensa acabó siendo menor de la deseada. Y es que el Movistar Inter, con toda su constelación de estrellas, se marchó de Córdoba con un empate (1-1) que supo agridulce en el seno blanquiverde, más por lo que se hizo sobre la pista que por lo que acabó diciendo el marcador.

La apuesta de Santoro

Sin Arnaldo Báez ni Pablo del Moral, ausentes por segunda jornada consecutiva, Santoro volvió a confiar en el mismo quinteto que asaltó el Palacio de los Deportes de Murcia: Fabio en portería, acompañado de Hugo, Javi Aranda, Murilo y Nicolás Marrón. Del otro lado, el técnico interista apostó por la jerarquía de nombres como Jesús Herrero, Chaguinha, José Raya o un Cecilio Morales que regresaba una vez más a su tierra como rival. El escenario no podía ser más atractivo: el debut liguero en Vista Alegre frente a uno de los gigantes del fútbol sala.

El Córdoba Patrimonio no tardó en avisar. Carlos Gómez, recién ingresado con la segunda rotación, probó fortuna en la primera ocasión clara de los locales. Poco después, Nicolás Marrón tuvo la suya en pleno arreón cordobés. Otra vez Carlos Gómez se topó con la falta de puntería antes del cuarto de hora, en un tramo en el que los de Santoro transmitían energía y, sobre todo, mucha confianza. Inter respondió con chispazos de calidad de Pirata y Raya, pero el dominio seguía teñido de blanquiverde. El tramo final del primer acto estuvo cargado de pólvora local, con oportunidades consecutivas de Víctor, Zequi y el propio Gómez. Y cuando parecía que el descanso llegaría sin sobresaltos, apareció Fabio para sostener el cero con una parada providencial ante Pani.

El gol que cambió el guion

El regreso de vestuarios trajo la recompensa merecida. Una acción ensayada a balón parado encontró a Carlos Gómez, insistente y persistente durante toda la tarde, que esta vez sí encontró portería para desatar el júbilo en Vista Alegre. El tanto liberó a los cordobesistas, que incluso acariciaron el 2-0 en dos nuevas aproximaciones del mismo protagonista. El plan funcionaba: intensidad atrás, juego fluido y llegada arriba. Inter, obligado, estiró líneas con Raya como principal agitador, pero una y otra vez apareció Fabio para firmar intervenciones de guardameta grande, como ya hizo fechas atrás en Murcia.

El premio gordo se escapó en el último suspiro. Movistar Inter, que no había encontrado la llave durante casi todo el duelo, recurrió al portero-jugador en busca de oxígeno. Y en esa superioridad numérica halló el empate, obra de Javi Mínguez, que congeló las gradas del recinto cordobés a escasos segundos de la bocina. Y con él cayó el empate definitivo, a las puertas de lo que ha se paladeaba como la segunda victoria blanquiverde ante un coloso en este curso 2025-2026.

Ficha técnica 1 - Córdoba Futsal: Fabio, Hugo, Murilo, Javi Aranda y Nicolás Marrón -cinco inicial-, Víctor, Canario, Zequi, David, Tomás Pescio, Enzo Báez, Nacho Gómez, Titi del Rey y Carlos Gómez. 1 - Movistar Inter: Jesús Herrero, Raya, Cecilio Morales, Chaguinha y Pani -cinco inicial-, Raúl Gómez, Rubio, Jaime, Pirata, Carlos Bartolomé, Gonzalo, Colón y Jesús García. Goles: 1-0 (25’) Carlos Gómez. 1-1 (38’) Javi Mínguez. Árbitros: Ricardo García y Sergio Salomé, del colegio castellano-manchego. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Titi del Rey y Nacho Gómez, así como a los visitantes Jaime y Raúl Gómez. Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Liga en Primera División, disputado en el Palacio de Deportes Vista Alegre.

