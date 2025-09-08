El Córdoba Futsal busca confirmar sensaciones ante el Movistar Inter en su estreno en Vista Alegre

El Córdoba Futsal afronta su segunda cita de Liga con la ilusión desatada después de un estreno de altura. No todos los días se arranca un campeonato asaltando la cancha de ElPozo Murcia (2-4), y tanto así que el equipo blanquiverde quiere aprovechar ese impulso para exhibirse ahora ante su gente en Vista Alegre (martes, 20.30 horas, LaLiga TV+). Llega a Córdoba el Movistar Inter, nada menos que el club más laureado del planeta, lo que convierte la puesta de largo oficial en un examen del más alto nivel.

Sin margen para bajas

Santoro apenas ha contado con tres días para recomponer el plan tras el desgaste del Palacio de los Deportes murciano. No estarán ni Arnaldo Báez ni Pablo del Moral, ambos lesionados, lo que obliga al técnico argentino a tirar de inventiva por segunda jornada. En la convocatoria asoman de nuevo canteranos, junto a nombres que ya han dado un paso al frente este curso como Hugo Expósito, Enzo Báez y, sobre todo, un Javi Aranda que ha iniciado el campeonato en plena efervescencia.

El reto es mayúsculo. El Movistar Inter, con el ala montoreño Cecilio Morales como uno de sus máximos estandartes, viene de firmar tablas en casa frente al Barça en un vibrante 4-4 y cuenta con una plantilla de primer orden dirigida por Alberto Riquer, que ya suma su tercer curso al frente del proyecto madrileño. Será este martes también la decimotercera ocasión en que ambos conjuntos se midan en Liga: el balance es claramente favorable al cuadro que llega como visitante, con nueve victorias entre 12 cruces, aunque los cordobeses ya saben lo que es imponerse a los interistas. De hecho, el último precedente sonríe al Córdoba Futsal, que se llevó el triunfo (2-3) en Torrejón la pasada temporada.

«Tenemos que tener los pies sobre la tierra y confiar en el trabajo. Ha sido poco tiempo de recuperación, pero es para todos igual. Confío plenamente en que el equipo va a vaciarse, como hizo en Murcia. En el otro lado tenemos un Inter que viene de un partidazo, que tiene jugadores muy top y un modelo de juego asentado. Nos va a demandar defensiva, estar muy pendientes de los espacios. Estamos muy contentos de volver a jugar en Vista Alegre, con nuestra gente», expresó el propio Santoro en vísperas del pleito, aprovechando para realizar un llamamiento al cordobesismo de cara al encuentro, para el que se ha fijado el precio de diez euros para las entradas del público general y de cinco en los menores de 14 años.

Una semana de gigantes

Sea como fuere, el choque frente al vigente campeón de la Copa del Rey apenas abrirá una semana frenética. El viernes llegará la visita a Son Moix para enfrentarse al Palma Futsal, actual campeón de Europa, en otro reto monumental. Por tanto, el Córdoba Patrimonio encara un arranque de curso con rivales de máxima exigencia, si bien el guion es claro: repetir la fórmula de Murcia, competir con el mismo descaro y seguir fortaleciendo la identidad del renovado proyecto.

