Rafa Lozano vence en su primer combate en el Mundial al francés Hippocrate

El boxeador cordobés Rafael Lozano no pudo comenzar con mejor pie su andadura en los Mundiales de Boxeo que se disputan en Liverpool hasta el 14 de septiembre. Lozano iniciaba su presencia el campeonato internacional enfrentándose en la categoría de 55 kg. al francés Christopher Hippocrate.

Y el resultado no pudo ser mejor para el púgil cordobés, que se impuso con claridad y decisión unánime a su oponente galo por 5-0. Hippocrate se había impuesto en la ronda previa al jordano Yousef Iashash, lo que le dio derecho a enfrentarse en 1/16 a Rafa Lozano, uno de los cabezas de serie del torneo.

Sin embargo, nada pudo hacer ante el boxeador cordobés, que plasmó sobre el cuadrilátero de Liverpool su mejor técnica y fortaleza. Ahora, Rafa Lozano buscará el pase a cuartos para confirmar que es uno de los favoritos a lograr el título mundial en Liverpool.