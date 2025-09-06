El nuevo Córdoba Futsal se come a ElPozo Murcia en su estreno de Liga

El renovado Córdoba Futsal abrió su séptima temporada consecutiva en Primera División con un ejercicio de valentía, garra y resistencia en una de las canchas más exigentes del mundo del fútbol sala. Por empuje se llevaron el gato al agua los de Emanuel Santoro en su visita a un coloso como ElPozo Murcia (2-4), dirigido por el exblanquiverde Josan González, en el que ni el arsenal de estrellas internacionales ni la pizarra del pontano fueron capaces de evitar la primera victoria blanquiverde del curso, que llega con tintes históricos y cierto aroma a campanada.

Arranque frenético

Sin Pablo del Moral ni Arnaldo Báez tuvo que plantarse Santoro en territorio charcutero para dar apertura a la Liga. Y el planteamiento inicial, que duró poco, estuvo encabezado por la cantera: los jóvenes Hugo Expósito y Javi Aranda llevaron vuelo en las alas, Murilo puso la experiencia en defensa y arriba, el único de los fichajes de inicio, saltó Nicolás Marrón. En portería la apuesta fue breve. Y es que apenas unos segundos duró el turno de Fabio Alvira, que pronto dejó paso a Víctor para la construcción de juego.

Sin embargo, la primera de la tarde-noche la detuvo el meta madrileño, de nuevo en pista tras un pequeño tanteo que por poco acaba rompiendo el exblanquiverde Ricardo Mayor, que sigue siendo uno de los puntales del bloque de Josan González, aunque ahora en Murcia. Y volvió a ser protagonista el cierre compases más tarde, en un carrerón con Nicolás Marrón en el que el blanquiverde ganó por velocidad e insistencia para batir por abajo a Henrique con un disparo seco. El Córdoba Futsal había arrancado con la directa puesta y de apenas tres minutos requirió para abrir su cuenta esta temporada. De paso, para hacerlo ante un gallito de la categoría como el combinado murciano.

Titi del Rey apagó la respuesta local, sacando bajo palos el 1-1 cantado de Ligeiro, que con una cabalgada encontró espacio para superar la media salida de Fabio, pero no al argentino. Seguidamente fue de nuevo el meta blanquiverde el que apareció para evitar el tanto del brasileño, aunque poco pudo hacer para frenar al cordobés Bebe, que empaló un saque de esquina a media altura para colocar el empate poco antes del ecuador del primer acto.

La escena continuó aparejada, con ElPozo ligeramente por delante en cuanto a sensaciones, quizá también posesión, pero no ocasiones. Mientras tanto, el peligro del doble penalti para los locales aparecía de fondo, y los hombres de Santoro se relamían en busca de alguna opción desde los diez metros. Pero no hizo falta esperar: Aranda se inventó una cabalgada al espacio, previo pase de Carlos Gómez, para coger de nuevo ventaja con un zapatazo directo al travesaño que se coló en la meta anfitriona. Hasta el último suspiro duró la alegría, eso sí, tras un error en la salida de Víctor que el meta local, Henrique, aprovechó para regalar el 2-2 a Marcel, sin oposición ante el arco blanquiverde, que se encontraba descubierto.

Más lucha

La segunda mitad comenzó calcada a como acabó la primera. Los charcuteros arremetían, los andaluces resistían. Un latigazo de Ligeiro pudo cambiar esa instancia, aunque volvió a aparecer Fabio. Tremenda ya era la actuación del capitán blanquiverde antes del entreacto, aunque después del paso por vestuarios siguió acrecentándose. Otra mano antológica le sacó a Rafa Santos, un par a Bebe y los múltiples intentos departamentales a balón parado se desvanecieron al ritmo de estiradas. Gigante se hacía el ex de ElPozo Murcia -donde pasó siete temporadas-, precisamente, pero los de Vista Alegre habían perdido actitud en ataque. Para darle dimensión: hasta el 30 en el reloj, la más clara la puso Víctor Areales con una salida del arco para probar suerte con un chut desde lejísimos.

Lance del encuentro entre ElPozo Murcia y el Córdoba Futsal. / Pascu Méndez

Todo eso desapareció minutos más tarde con la enésima entrada de Murilo, que en una acción ensayada logró hacer el 2-3 con un disparo seco por abajo. De esos que duelen. Se veía ya el Córdoba Futsal con un premio ingente en el bolsillo y el partido se transformó en guerrilla. Y conforme a la lógica, los visitantes se fueron a la trinchera. Del juego de cinco tiró Josan frente al club de su tierra y la secuencia de oportunidades fue inmensa. Ligeiro, Bebe, Santos… Todo el mundo probaba, pero solo uno acertó: Duarte, de nuevo y sobre la bocina, aprovechó el arco desprotegido de los murcianos para sumar el 2-4 definitivo, que significa mucho.

Ficha técnica 2 - ElPozo Murcia Costa Cálida: Henrique, Ricardo Mayor, Ricardinho, Gadeia y Dener -cinco inicial-, Gabriel Ligeiro, Rafa Santos, Adrián Rivera, Bebe, Marcel, Edu Filipe, Álex García y David Álvarez. 4 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio Alvira, Murilo, Hugo Expósito, Javi Aranda y Nicolás Marrón -cinco inicial-, Zequi, Enzo Báez, Carlos Gómez, Tomás Pescio, Nacho Gómez, Víctor Areales, José Grande y Titi del Rey. Goles: 0-1 (3’) Nicolás Marrón. 1-1 (7‘) Bebe. 1-2 (10’) Aranda. 2-2 (17’) Marcel. 2-3 (34’) Murilo. 2-4 (39’) Murilo. Árbitros: Óscar Ropero y Samuel Gabaldón, del colegio valenciano. Mostraron tarjeta amarilla al local Gadeia, así como a los visitantes Fabio, Murilo y Zequi. Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de Liga en Primera División, disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia.

