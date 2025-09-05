El Rally de Andalucía-Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de Andalucía, nueva denominación de la prueba

De cara a la próxima edición 2026, la cita española del Campeonato de Europa de Rallyes FIA recibirá el nombre oficial de Rally de Andalucía - Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad, «una denominación de origen 100% andaluz que trata de poner de relieve ya no sólo para toda Europa, sino a nivel mundial, dada la visibilidad del campeonato a través de sus plataformas y tecnologías, el gran valor y las riquezas tanto de la provincia de Córdoba como de Andalucía, una de las comunidades autónomas con más potencial en todos los sentidos, incluido el deportivo», según anunció en un comunicado el organizador de la prueba.

La propia Junta de Andalucía ha sido desde el primer momento uno de los grandes valedores del salto de la prueba cordobesa al FIA ERC, "un escalón al que se ha llegado gracias a muchos años de esfuerzo, tesón y constancia", continúa el comunicado. La Junta de Andalucía es quien ha llevado a cabo grandes muestras de apoyo para alcanzar este nivel, como también lo han hecho el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba, conocedores de la importancia que tiene para la ciudad y todos los ciudadanos de las zonas por las que discurre el rally, la provincia en sí y la comunidad autónoma.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, mostró su satisfacción “porque un evento deportivo de referencia en nuestro país como el Rally de Sierra Morena lleve en la próxima edición el nombre de Andalucía. Estamos hablando de una de las competiciones más importantes de las que se celebran en la comunidad y que, por segundo año consecutivo, gracias al esfuerzo y apoyo de todas las administraciones, volverá a ser puntuable para el Campeonato de Europa Rallies FIA, lo que dará una mayor visibilidad y repercusión a nivel internacional, ya que recibiremos a los mejores pilotos del mundo”.

Toda la información a través del rally, incluyendo enlaces a radio y streamings en directo, está disponible a través de la web oficial del 43º Rally Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad (https://rallysierramorena.com/).

