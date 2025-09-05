Fátima Gálvez disputará la European Champions League en foso olímpico

La cordobesa Fátima Gálvez estará presente en la European Champions League, dentro de la modalidad de foso olímpico, que se celebrará en Madrid entre los días 10 y 14 de este mes. El importante torneo de equipos nacionales se celebrará en la capital de España, país que acogerá a una de las más importantes competiciones de tiro del mundo.

España, anfitriona

La página web de la European Shooting Confederation (ESC) publicó el formato y el calendario de la European Champions League de tiro al plato (foso olímpico y skeet), que se disputará en el Club de Tiro de Madrid Somontes del 10 al 14 de septiembre y en la que los equipos españoles tienen plaza asegurada por ser el país anfitrión del torneo.

Fátima Gálvez. / RFEDETO

La clasificación definitiva para participar en esta competición quedó cerrada después de la disputa del Campeonato de Europa de Plato de Châteauroux (Francia), celebrado entre el 23 de julio y el 7 de agosto pasados. Los equipos nacionales de trap y skeet (cuatro masculinos y otros cuatro femeninos por cada especialidad) estarán formados por dos deportistas.

La Liga de Campeones de Europa de Escopeta inició su andadura en el año 2023 en Croacia. Hace dos años, el equipo español formado por la cordobesa Noelia Pontes junto a Mar Molné, Adriá Martínez y Matías González obtuvo en el país balcánico la medalla de bronce. El pasado año, en Polonia, el combinado nacional ganó la plata en una fantástica competición de Beatriz Martínez, Mar Molné, Seve Calderón y Matías González.

Las dos primeras ediciones de la Liga Europea de Campeones pusieron en liza a equipos nacionales formados por cuatro deportistas, dos de categoría masculina y dos femenina. Sin embargo, en 2025 la ESC ha introducido una importante novedad: competiciones separadas para dúos masculinos y femeninos con el objetivo de que más naciones puedan obtener medallas.

